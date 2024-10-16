РПЛ не попала в топ-20 лучших лиг мира по версии Opta

Аналитики Opta опубликовали список из 20 лучших футбольных чемпионатов мира.

Главным критерием при составлении рейтинга стал средний показатель силы всех команд, выступающих в лиге, основанный на статистических показателях клубов.

Самым сильным чемпионатом в мире признана английская премьер-лига. Второе место в рейтинге разделили итальянская серия А и немецкая бундеслига, четвертую строчку разделили немецкая бундеслига и испанская ла лига.

Следом в рейтинге идут бразильская серия А, португальская примера, чемпионат Бельгии, американская МЛС, английский чемпионшип (второй по силе дивизион чемпионата Англии), чемпионат Аргентины, датская суперлига, нидерландская эредивизи, мексиканская лига MX, чемпионаты Чехии и Польши, немецкая вторая бундеслига, суперлига Турции, итальянская серия B (второй по силе дивизион чемпионата Италии) и швейцарская суперлига.

Российская премьер-лига не попала в топ-20 лиг мира по версии портала и не указана в рейтинге.