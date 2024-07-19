РПЛ объяснила, как будет распределен призовой фонд сезона в 555 миллионов рублей

РПЛ сообщила, как будет распределен призовой фонд между клубами лиги в сезоне-2024/25.

Призовой фонд на сезон составляет 555 миллионов рублей. Он будет распределяться по двум критериям: средняя посещаемость и заполняемость стадиона на домашних матчах, а также медиаактивность клубов — работа в соцсетях, видеопрезентации команд для основного вещателя и яркие кейсы, которые получат награды на итоговой церемонии Герои РПЛ.

Каждый клуб будет получать баллы за положительную активность. Кроме того, баллы могут снимать за нарушения Технического регламента в части общения со СМИ.

Первый тур сезона-2024/25 РПЛ пройдет 20-22 июля.