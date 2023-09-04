Общее собрание РПЛ согласовало обмен кругами между «Сочи» и «Спартаком»

Общее собрание РПЛ согласовало перенос матчей между «Сочи» и «Спартаком», сообщается на официальном сайте лиги.

«РПЛ проинформировала РФС о принятом общим собранием клубов решении согласовать внесение изменений в график чемпионата и провести матч «Спартак» — «Сочи» 16 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в рамках 8-го тура РПЛ, а матч «Сочи» — «Спартак» — в апреле 2024 года в рамках 24-го тура», — говорится в заявлении.

1 сентября комиссия РПЛ по оценке полей рекомендовала на месяц приостановить проведение матчей на домашнем стадионе «Сочи» в связи с плохим качеством газона.