РПЛ объявила о подписании нового контракта с «Матч ТВ» о передаче эксклюзивных прав на трансляцию матчей лиги.

Соглашение рассчитано на четыре года и вступит в силу с начала сезона-2026/27. Отмечается, что подписание соглашения было единогласно одобрено на заседании общего собрания РПЛ, которое прошло 31 октября.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что сумма договора составляет около 28,5 миллиарда рублей. Действующее соглашение телеканала с лигой истекает в конце сезона-2025/26.