31 октября, 14:54
РПЛ объявила о подписании нового контракта с «Матч ТВ» о передаче эксклюзивных прав на трансляцию матчей лиги.
Соглашение рассчитано на четыре года и вступит в силу с начала сезона-2026/27. Отмечается, что подписание соглашения было единогласно одобрено на заседании общего собрания РПЛ, которое прошло 31 октября.
Ранее «РБ Спорт» сообщал, что сумма договора составляет около 28,5 миллиарда рублей. Действующее соглашение телеканала с лигой истекает в конце сезона-2025/26.
Bes10
У РПЛ и Матч один хозяйн. вы ждали чего то другого? ЗПРФ
04.11.2025
lvb
Этт хорошо, никаких ОККОв и прочих Кинопоисков. Привычный МП.
31.10.2025
Псевдоним
По этому контракту Матч ТВ обязаны показывать бесплатно 60 матчей. 58 которых будут матчей с участием Зенита.
31.10.2025
sb1006
Сумма контракта увеличена на 10%, но ,учитывая инфляцию последних лет, реально контракт понижен процентов на 20.
31.10.2025