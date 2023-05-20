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Сегодня, 11:56

РПЛ объявила претендентов на награду лучшему тренеру сезона

Мария Гусева
Валерий Карпин и Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Российская премьер-лига (РПЛ) на официальном сайте опубликовала список номинантов на награду лучшему тренеру сезона-2022/23.

В шорт-лист включены пять специалистов: Валерий Карпин («Ростов»), Владимир Федотов (ЦСКА), Марцел Личка («Оренбург»), Сергей Семак («Зенит»), Сергей Ташуев («Ахмат»).

Список номинантов был составлен по итогам голосования журналистов. Второй этап голосования пройдет с 20 по 27 мая, в нем примут участие болельщики. На третьем этапе победителя будут определять главные тренеры и капитаны команд РПЛ, а также легенды лиги и эксперты. При равенстве будут учтены результаты голосований среди болельщиков.

Церемония вручения премии пройдет 4 июня в Москве в концертном зале «Барвиха» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: РПЛ
Валерий Карпин
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
Марцел Личка
Сергей Ташуев
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