РПЛ объявила претендентов на награду лучшему тренеру сезона

Российская премьер-лига (РПЛ) на официальном сайте опубликовала список номинантов на награду лучшему тренеру сезона-2022/23.

В шорт-лист включены пять специалистов: Валерий Карпин («Ростов»), Владимир Федотов (ЦСКА), Марцел Личка («Оренбург»), Сергей Семак («Зенит»), Сергей Ташуев («Ахмат»).

Список номинантов был составлен по итогам голосования журналистов. Второй этап голосования пройдет с 20 по 27 мая, в нем примут участие болельщики. На третьем этапе победителя будут определять главные тренеры и капитаны команд РПЛ, а также легенды лиги и эксперты. При равенстве будут учтены результаты голосований среди болельщиков.

Церемония вручения премии пройдет 4 июня в Москве в концертном зале «Барвиха» и начнется в 19:00 по московскому времени.