РПЛ одобрила поправку в регламент по работе на матчах СМИ

Общее собрание РПЛ единогласно проголосовало за поправку в регламент в части работы СМИ на матчах чемпионата России по футболу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале лиги 28 февраля.

«В соответствии с ней клубы будут предоставлять в микст-зоны от двух до пяти футболистов из числа участников матча. Количество футболистов зависит от категории игры: например, на матчах тура это три человека от победителя и два — от его соперника. В случае ничейного исхода обе команды гарантируют общение с двумя своими игроками», — говорится в заявлении РПЛ.

На других матчах РПЛ журналистам гарантируется интервью как минимум с одним игроком от каждой команды. В зависимости от статуса игры лига может увеличивать количество обязательных пресс-подходов до двух со стороны каждого клуба.

При этом условие обязательного прохода всех игроков через микст-зону сохранятся. После утверждения бюро исполкома РФС соответствующая поправка будет внесена в регламент.

Ранее стало известно, что Русстат и DataHU стали партнерами РПЛ по поставке статистических данных до конца сезона.