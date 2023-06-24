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Сегодня, 15:54

РПЛ опубликовала календарь сезона-2023/24

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Фото Global Look Press
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Российская премьер-лига на официальном сайте представила полный календарь предстоящего сезона.

1-й тур
21-23 июля

«Спартак» — «Оренбург»
«Ростов» — «Факел»
«Динамо» — «Краснодар»
«Локомотив» — «Рубин»
«Ахмат» — «Крылья Советов»
«Сочи» — «Балтика»
«Пари НН» — «Зенит»
«Урал» — ЦСКА

2-й тур
28-30 июля

«Спартак» — «Балтика»
«Ростов» — «Зенит»
«Краснодар» — «Сочи»
«Крылья Советов» — «Динамо»
«Ахмат» — ЦСКА
«Рубин» — «Оренбург»
«Факел» — «Локомотив»
«Урал» — «Пари НН»

3-й тур
4-6 августа

«Зенит» — «Динамо»
«Краснодар» — «Пари НН»
«Крылья Советов» — «Ростов»
ЦСКА — «Локомотив»
«Сочи» — «Ахмат»
«Рубин» — «Спартак»
«Балтика» — «Факел»
«Оренбург» — «Урал»

4-й тур
11-13 августа

«Зенит» — «Факел»
«Ростов» — «Рубин»
ЦСКА — «Сочи»
«Динамо» — «Балтика»
«Локомотив» — «Крылья Советов»
«Пари НН» — «Ахмат»
«Урал» — «Спартак»
«Оренбург» — «Краснодар»

5-й тур
18-20 августа

«Спартак» — «Зенит»
«Краснодар» — «Локомотив»
«Динамо» — ЦСКА
«Ахмат» — «Оренбург»
«Сочи» — «Ростов»
«Рубин» — «Крылья Советов»
«Балтика» — «Урал»
«Факел» — «Пари НН»

6-й тур
25-27 августа

«Зенит» — «Урал»
«Спартак» — «Ахмат»
«Крылья Советов» — «Балтика»
«Сочи» — «Локомотив»
«Рубин» — «Динамо»
«Пари НН» — «Ростов»
«Факел» — «Краснодар»
«Оренбург» — ЦСКА

7-й тур
1-3 сентября

«Ростов» — «Динамо»
«Краснодар» — «Спартак»
«Крылья Советов» — «Факел»
ЦСКА — «Зенит»
«Локомотив» — «Балтика»
«Пари НН» — «Рубин»
«Урал» — «Ахмат»
«Оренбург» — «Сочи»

4-12 сентября: международная пауза

8-й тур
15-17 сентября

ЦСКА — «Крылья Советов»
«Динамо» — «Пари НН»
«Локомотив» — «Оренбург»
«Ахмат» — «Краснодар»
«Сочи» — «Спартак»
«Рубин» — «Зенит»
«Балтика» — «Ростов»
«Урал» — «Факел»

9-й тур
22-24 сентября

«Зенит» — «Локомотив»
«Спартак» — «Динамо»
«Ростов» — ЦСКА
«Краснодар» — «Урал»
«Крылья Советов» — «Сочи»
«Балтика» — «Ахмат»
«Пари НН» — «Оренбург»
«Факел» — «Рубин»

10-й тур
29 сентября — 1 октября

«Ростов» — «Урал»
«Крылья Советов» — «Спартак»
ЦСКА — «Балтика»
«Локомотив» — «Пари НН»
«Ахмат» — «Динамо»
«Рубин» — «Краснодар»
«Факел» — «Сочи»
«Оренбург» — «Зенит»

11-й тур
6-8 октября

«Спартак» — ЦСКА
«Краснодар» — «Ростов»
«Динамо» — «Факел»
«Ахмат» — «Рубин»
«Сочи» — «Зенит»
«Балтика» — «Оренбург»
«Пари НН» — «Крылья Советов»
«Урал» — «Локомотив»

9-17 октября: международная пауза

12-й тур
20-22 октября

«Зенит» — «Крылья Советов»
«Спартак» — «Пари НН»
«Ростов» — «Ахмат»
«Локомотив» — «Динамо»
«Рубин» — ЦСКА
«Балтика» — «Краснодар»
«Урал» — «Сочи»
«Оренбург» — «Факел»

13-й тур
27-29 октября

«Зенит» — «Ахмат»
«Ростов» — «Локомотив»
«Крылья Советов» — «Оренбург»
ЦСКА — «Краснодар»
«Динамо» — «Урал»
«Рубин» — «Балтика»
«Пари НН» — «Сочи»
«Факел» — «Спартак»

14-й тур
3-5 ноября

«Краснодар» — «Крылья Советов»
ЦСКА — «Пари НН»
«Локомотив» — «Спартак»
«Ахмат» — «Факел»
«Сочи» — «Динамо»
«Балтика» — «Зенит»
«Урал» — «Рубин»
«Оренбург» — «Ростов»

15-й тур
10-12 ноября

«Зенит» — «Краснодар»
«Спартак» — «Ростов»
«Крылья Советов» — «Урал»
«Динамо» — «Оренбург»
«Локомотив» — «Ахмат»
«Сочи» — «Рубин»
«Пари НН» — «Балтика»
«Факел» — ЦСКА

13-21 ноября: международная пауза

16-й тур
24-26 ноября

«Зенит» — «Сочи»
«Ростов» — «Пари НН»
«Крылья Советов» — «Локомотив»
ЦСКА — «Динамо»
«Рубин» — «Факел»
«Балтика» — «Спартак»
«Урал» — «Краснодар»
«Оренбург» — «Ахмат»

17-й тур
1-3 декабря

«Краснодар» — «Оренбург»
ЦСКА — «Ростов»
«Динамо» — «Рубин»
«Локомотив» — «Зенит»
«Ахмат» — «Спартак»
«Сочи» — «Крылья Советов»
«Пари НН» — «Урал»
«Факел» — «Балтика»

18-й тур
8-10 декабря

«Зенит» — «Пари НН»
«Спартак» — «Крылья Советов»
«Краснодар» — ЦСКА
«Локомотив» — «Урал»
«Ахмат» — «Ростов»
«Сочи» — «Оренбург»
«Балтика» — «Рубин»
«Факел» — «Динамо»

Зимняя пауза

19-й тур
1-3 марта

«Зенит» — «Спартак»
«Ростов» — «Крылья Советов»
«Краснодар» — «Рубин»
ЦСКА — «Оренбург»
«Динамо» — «Локомотив»
«Ахмат» — «Урал»
«Балтика» — «Сочи»
«Пари НН» — «Факел»

20-й тур
8-10 марта

«Спартак» — «Факел»
«Ростов» — «Краснодар»
«Крылья Советов» — ЦСКА
«Динамо» — «Ахмат»
«Локомотив» — «Сочи»
«Рубин» — «Пари НН»
«Урал» — «Зенит»
«Оренбург» — «Балтика»

21-й тур
15-17 марта

«Зенит» — «Рубин»
«Краснодар» — «Балтика»
ЦСКА — «Спартак»
«Ахмат» — «Сочи»
«Пари НН» — «Локомотив»
«Факел» — «Крылья Советов»
«Урал» — «Ростов»
«Оренбург» — «Динамо»

18-27 марта: международная пауза

22-й тур
29-31 марта

«Спартак» — «Урал»
«Крылья Советов» — «Зенит»
«Динамо» — «Ростов»
«Локомотив» — «Краснодар»
«Сочи» — ЦСКА
«Рубин» — «Ахмат»
«Балтика» — «Пари НН»
«Факел» — «Оренбург»

23-й тур
5-7 апреля

«Зенит» — «Балтика»
«Ростов» — «Сочи»
ЦСКА — «Факел»
«Динамо» — «Спартак»
«Ахмат» — «Локомотив»
«Пари НН» — «Краснодар»
«Урал» — «Крылья Советов»
«Оренбург» — «Рубин»

24-й тур
12-14 апреля

«Спартак» — «Сочи»
«Краснодар» — «Зенит»
«Крылья Советов» — «Рубин»
«Локомотив» — ЦСКА
«Ахмат» — «Балтика»
«Факел» — «Ростов»
«Урал» — «Динамо»
«Оренбург» — «Пари НН»

25-й тур
19-21 апреля

«Зенит» — «Оренбург»
«Ростов» — «Спартак»
«Краснодар» — «Факел»
ЦСКА — «Ахмат»
«Сочи» — «Урал»
«Рубин» — «Локомотив»
«Балтика» — «Крылья Советов»
«Пари НН» — «Динамо»

26-й тур
26-28 апреля

«Спартак» — «Локомотив»
«Ростов» — «Оренбург»
«Крылья Советов» — «Краснодар»
«Динамо» — «Зенит»
«Ахмат» — «Пари НН»
«Сочи» — «Факел»
«Рубин» — «Урал»
«Балтика» — ЦСКА

27-й тур
3-5 мая

«Краснодар» — «Ахмат»
ЦСКА — «Рубин»
«Динамо» — «Сочи»
«Локомотив» — «Ростов»
«Пари НН» — «Спартак»
«Факел» — «Зенит»
«Урал» — «Балтика»
«Оренбург» — «Крылья Советов»

28-й тур
10-12 мая

«Зенит» — ЦСКА
«Спартак» — «Краснодар»
«Крылья Советов» — «Ахмат»
«Сочи» — «Пари НН»
«Рубин» — «Ростов»
«Балтика» — «Динамо»
«Факел» — «Урал»
«Оренбург» — «Локомотив»

29-й тур
17-19 мая

«Спартак» — «Рубин»
«Ростов» — «Балтика»
«Динамо» — «Крылья Советов»
«Локомотив» — «Факел»
«Ахмат» — «Зенит»
«Сочи» — «Краснодар»
«Пари НН» — ЦСКА
«Урал» — «Оренбург»

30-й тур
25 мая (суббота)

«Зенит» — «Ростов»
«Краснодар» — «Динамо»
«Крылья Советов» — «Пари НН»
ЦСКА — «Урал»
«Рубин» — «Сочи»
«Балтика» — «Локомотив»
«Факел» — «Ахмат»
«Оренбург» — «Спартак»

Источник: РПЛ
РПЛ
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