РПЛ опубликовала календарь сезона-2023/24

Сегодня, 15:54
Российская премьер-лига на официальном сайте представила полный календарь предстоящего сезона.
«Спартак» — «Оренбург»
«Ростов» — «Факел»
«Динамо» — «Краснодар»
«Локомотив» — «Рубин»
«Ахмат» — «Крылья Советов»
«Сочи» — «Балтика»
«Пари НН» — «Зенит»
«Урал» — ЦСКА
«Спартак» — «Балтика»
«Ростов» — «Зенит»
«Краснодар» — «Сочи»
«Крылья Советов» — «Динамо»
«Ахмат» — ЦСКА
«Рубин» — «Оренбург»
«Факел» — «Локомотив»
«Урал» — «Пари НН»
«Зенит» — «Динамо»
«Краснодар» — «Пари НН»
«Крылья Советов» — «Ростов»
ЦСКА — «Локомотив»
«Сочи» — «Ахмат»
«Рубин» — «Спартак»
«Балтика» — «Факел»
«Оренбург» — «Урал»
«Зенит» — «Факел»
«Ростов» — «Рубин»
ЦСКА — «Сочи»
«Динамо» — «Балтика»
«Локомотив» — «Крылья Советов»
«Пари НН» — «Ахмат»
«Урал» — «Спартак»
«Оренбург» — «Краснодар»
«Спартак» — «Зенит»
«Краснодар» — «Локомотив»
«Динамо» — ЦСКА
«Ахмат» — «Оренбург»
«Сочи» — «Ростов»
«Рубин» — «Крылья Советов»
«Балтика» — «Урал»
«Факел» — «Пари НН»
«Зенит» — «Урал»
«Спартак» — «Ахмат»
«Крылья Советов» — «Балтика»
«Сочи» — «Локомотив»
«Рубин» — «Динамо»
«Пари НН» — «Ростов»
«Факел» — «Краснодар»
«Оренбург» — ЦСКА
«Ростов» — «Динамо»
«Краснодар» — «Спартак»
«Крылья Советов» — «Факел»
ЦСКА — «Зенит»
«Локомотив» — «Балтика»
«Пари НН» — «Рубин»
«Урал» — «Ахмат»
«Оренбург» — «Сочи»
4-12 сентября: международная пауза
ЦСКА — «Крылья Советов»
«Динамо» — «Пари НН»
«Локомотив» — «Оренбург»
«Ахмат» — «Краснодар»
«Сочи» — «Спартак»
«Рубин» — «Зенит»
«Балтика» — «Ростов»
«Урал» — «Факел»
«Зенит» — «Локомотив»
«Спартак» — «Динамо»
«Ростов» — ЦСКА
«Краснодар» — «Урал»
«Крылья Советов» — «Сочи»
«Балтика» — «Ахмат»
«Пари НН» — «Оренбург»
«Факел» — «Рубин»
«Ростов» — «Урал»
«Крылья Советов» — «Спартак»
ЦСКА — «Балтика»
«Локомотив» — «Пари НН»
«Ахмат» — «Динамо»
«Рубин» — «Краснодар»
«Факел» — «Сочи»
«Оренбург» — «Зенит»
«Спартак» — ЦСКА
«Краснодар» — «Ростов»
«Динамо» — «Факел»
«Ахмат» — «Рубин»
«Сочи» — «Зенит»
«Балтика» — «Оренбург»
«Пари НН» — «Крылья Советов»
«Урал» — «Локомотив»
9-17 октября: международная пауза
«Зенит» — «Крылья Советов»
«Спартак» — «Пари НН»
«Ростов» — «Ахмат»
«Локомотив» — «Динамо»
«Рубин» — ЦСКА
«Балтика» — «Краснодар»
«Урал» — «Сочи»
«Оренбург» — «Факел»
«Зенит» — «Ахмат»
«Ростов» — «Локомотив»
«Крылья Советов» — «Оренбург»
ЦСКА — «Краснодар»
«Динамо» — «Урал»
«Рубин» — «Балтика»
«Пари НН» — «Сочи»
«Факел» — «Спартак»
«Краснодар» — «Крылья Советов»
ЦСКА — «Пари НН»
«Локомотив» — «Спартак»
«Ахмат» — «Факел»
«Сочи» — «Динамо»
«Балтика» — «Зенит»
«Урал» — «Рубин»
«Оренбург» — «Ростов»
«Зенит» — «Краснодар»
«Спартак» — «Ростов»
«Крылья Советов» — «Урал»
«Динамо» — «Оренбург»
«Локомотив» — «Ахмат»
«Сочи» — «Рубин»
«Пари НН» — «Балтика»
«Факел» — ЦСКА
13-21 ноября: международная пауза
«Зенит» — «Сочи»
«Ростов» — «Пари НН»
«Крылья Советов» — «Локомотив»
ЦСКА — «Динамо»
«Рубин» — «Факел»
«Балтика» — «Спартак»
«Урал» — «Краснодар»
«Оренбург» — «Ахмат»
«Краснодар» — «Оренбург»
ЦСКА — «Ростов»
«Динамо» — «Рубин»
«Локомотив» — «Зенит»
«Ахмат» — «Спартак»
«Сочи» — «Крылья Советов»
«Пари НН» — «Урал»
«Факел» — «Балтика»
«Зенит» — «Пари НН»
«Спартак» — «Крылья Советов»
«Краснодар» — ЦСКА
«Локомотив» — «Урал»
«Ахмат» — «Ростов»
«Сочи» — «Оренбург»
«Балтика» — «Рубин»
«Факел» — «Динамо»
Зимняя пауза
«Зенит» — «Спартак»
«Ростов» — «Крылья Советов»
«Краснодар» — «Рубин»
ЦСКА — «Оренбург»
«Динамо» — «Локомотив»
«Ахмат» — «Урал»
«Балтика» — «Сочи»
«Пари НН» — «Факел»
«Спартак» — «Факел»
«Ростов» — «Краснодар»
«Крылья Советов» — ЦСКА
«Динамо» — «Ахмат»
«Локомотив» — «Сочи»
«Рубин» — «Пари НН»
«Урал» — «Зенит»
«Оренбург» — «Балтика»
«Зенит» — «Рубин»
«Краснодар» — «Балтика»
ЦСКА — «Спартак»
«Ахмат» — «Сочи»
«Пари НН» — «Локомотив»
«Факел» — «Крылья Советов»
«Урал» — «Ростов»
«Оренбург» — «Динамо»
18-27 марта: международная пауза
«Спартак» — «Урал»
«Крылья Советов» — «Зенит»
«Динамо» — «Ростов»
«Локомотив» — «Краснодар»
«Сочи» — ЦСКА
«Рубин» — «Ахмат»
«Балтика» — «Пари НН»
«Факел» — «Оренбург»
«Зенит» — «Балтика»
«Ростов» — «Сочи»
ЦСКА — «Факел»
«Динамо» — «Спартак»
«Ахмат» — «Локомотив»
«Пари НН» — «Краснодар»
«Урал» — «Крылья Советов»
«Оренбург» — «Рубин»
«Спартак» — «Сочи»
«Краснодар» — «Зенит»
«Крылья Советов» — «Рубин»
«Локомотив» — ЦСКА
«Ахмат» — «Балтика»
«Факел» — «Ростов»
«Урал» — «Динамо»
«Оренбург» — «Пари НН»
«Зенит» — «Оренбург»
«Ростов» — «Спартак»
«Краснодар» — «Факел»
ЦСКА — «Ахмат»
«Сочи» — «Урал»
«Рубин» — «Локомотив»
«Балтика» — «Крылья Советов»
«Пари НН» — «Динамо»
«Спартак» — «Локомотив»
«Ростов» — «Оренбург»
«Крылья Советов» — «Краснодар»
«Динамо» — «Зенит»
«Ахмат» — «Пари НН»
«Сочи» — «Факел»
«Рубин» — «Урал»
«Балтика» — ЦСКА
«Краснодар» — «Ахмат»
ЦСКА — «Рубин»
«Динамо» — «Сочи»
«Локомотив» — «Ростов»
«Пари НН» — «Спартак»
«Факел» — «Зенит»
«Урал» — «Балтика»
«Оренбург» — «Крылья Советов»
«Зенит» — ЦСКА
«Спартак» — «Краснодар»
«Крылья Советов» — «Ахмат»
«Сочи» — «Пари НН»
«Рубин» — «Ростов»
«Балтика» — «Динамо»
«Факел» — «Урал»
«Оренбург» — «Локомотив»
«Спартак» — «Рубин»
«Ростов» — «Балтика»
«Динамо» — «Крылья Советов»
«Локомотив» — «Факел»
«Ахмат» — «Зенит»
«Сочи» — «Краснодар»
«Пари НН» — ЦСКА
«Урал» — «Оренбург»
«Зенит» — «Ростов»
«Краснодар» — «Динамо»
«Крылья Советов» — «Пари НН»
ЦСКА — «Урал»
«Рубин» — «Сочи»
«Балтика» — «Локомотив»
«Факел» — «Ахмат»
«Оренбург» — «Спартак»