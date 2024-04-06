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Сегодня, 16:18

РПЛ опубликовала расписание апрельских туров

Ана Горшкова
Корреспондент
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РПЛ опубликовала расписание матчей 21-го, 25-го и 26-го туров чемпионата России.

Перенесенный в связи с проведением выборов президента России с марта на апрель 21 тур РПЛ пройдет 24 и 25 апреля. 25 тур состоится 19-21 апреля, а 26 тур — с 28 по 29 апреля.

Расписание туров РПЛ

25-й тур

19 апреля (пятница)

19:00 «Краснодар» — «Факел»

20 апреля (суббота)

14:00 «Рубин» — «Локомотив»
16:30 «Балтика» — «Крылья Советов»
19:30 ЦСКА — «Ахмат»

21 апреля (воскресенье)

14:00 «Пари НН» — «Динамо»
16:15 «Зенит» — «Оренбург»
18:15 «Сочи» — «Урал»
20:30 «Ростов» — «Спартак»

21-й тур

24 апреля (среда)

16:00 «Оренбург» — «Динамо»
18:15 «Пари НН» — «Локомотив»
20:30 «Краснодар» — «Балтика»
20:30 «Зенит» — «Рубин»

25 апреля (четверг)

16:00 «Урал» — «Ростов»
18:15 «Факел» — «Крылья Советов»
20:30 «Ахмат» — «Сочи»
20:30 ЦСКА — «Спартак»

26-й тур

28 апреля (воскресенье)

14:00 «Ахмат» — «Пари НН»
16:15 «Спартак» — «Локомотив»
19:15 «Динамо» — «Зенит»
21:30 «Балтика» — ЦСКА

29 апреля (понедельник)

13:00 «Крылья Советов» — «Краснодар»
15:15 «Рубин» — «Урал»
17:30 «Сочи» — «Факел»
19:45 «Ростов» — «Оренбург»

Футбол
РПЛ
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