РПЛ опубликовала расписание апрельских туров

РПЛ опубликовала расписание матчей 21-го, 25-го и 26-го туров чемпионата России.

Перенесенный в связи с проведением выборов президента России с марта на апрель 21 тур РПЛ пройдет 24 и 25 апреля. 25 тур состоится 19-21 апреля, а 26 тур — с 28 по 29 апреля.

Расписание туров РПЛ

25-й тур

19 апреля (пятница)

19:00 «Краснодар» — «Факел»

20 апреля (суббота)

14:00 «Рубин» — «Локомотив»

16:30 «Балтика» — «Крылья Советов»

19:30 ЦСКА — «Ахмат»

21 апреля (воскресенье)

14:00 «Пари НН» — «Динамо»

16:15 «Зенит» — «Оренбург»

18:15 «Сочи» — «Урал»

20:30 «Ростов» — «Спартак»

21-й тур

24 апреля (среда)

16:00 «Оренбург» — «Динамо»

18:15 «Пари НН» — «Локомотив»

20:30 «Краснодар» — «Балтика»

20:30 «Зенит» — «Рубин»

25 апреля (четверг)

16:00 «Урал» — «Ростов»

18:15 «Факел» — «Крылья Советов»

20:30 «Ахмат» — «Сочи»

20:30 ЦСКА — «Спартак»

26-й тур

28 апреля (воскресенье)

14:00 «Ахмат» — «Пари НН»

16:15 «Спартак» — «Локомотив»

19:15 «Динамо» — «Зенит»

21:30 «Балтика» — ЦСКА

29 апреля (понедельник)

13:00 «Крылья Советов» — «Краснодар»

15:15 «Рубин» — «Урал»

17:30 «Сочи» — «Факел»

19:45 «Ростов» — «Оренбург»