РПЛ опубликовала расписание апрельских туров

Сегодня, 16:18
РПЛ опубликовала расписание матчей 21-го, 25-го и 26-го туров чемпионата России.
Перенесенный в связи с проведением выборов президента России с марта на апрель 21 тур РПЛ пройдет 24 и 25 апреля. 25 тур состоится 19-21 апреля, а 26 тур — с 28 по 29 апреля.
Расписание туров РПЛ
25-й тур
19 апреля (пятница)
19:00 «Краснодар» — «Факел»
20 апреля (суббота)
14:00 «Рубин» — «Локомотив»
16:30 «Балтика» — «Крылья Советов»
19:30 ЦСКА — «Ахмат»
21 апреля (воскресенье)
14:00 «Пари НН» — «Динамо»
16:15 «Зенит» — «Оренбург»
18:15 «Сочи» — «Урал»
20:30 «Ростов» — «Спартак»
21-й тур
24 апреля (среда)
16:00 «Оренбург» — «Динамо»
18:15 «Пари НН» — «Локомотив»
20:30 «Краснодар» — «Балтика»
20:30 «Зенит» — «Рубин»
25 апреля (четверг)
16:00 «Урал» — «Ростов»
18:15 «Факел» — «Крылья Советов»
20:30 «Ахмат» — «Сочи»
20:30 ЦСКА — «Спартак»
26-й тур
28 апреля (воскресенье)
14:00 «Ахмат» — «Пари НН»
16:15 «Спартак» — «Локомотив»
19:15 «Динамо» — «Зенит»
21:30 «Балтика» — ЦСКА
29 апреля (понедельник)
13:00 «Крылья Советов» — «Краснодар»
15:15 «Рубин» — «Урал»
17:30 «Сочи» — «Факел»
19:45 «Ростов» — «Оренбург»