Сегодня, 19:10
РПЛ опубликовала расписание 19-го, 20-го и 21-го туров чемпионата России.
Первый матч 2025 года состоится 28 февраля — махачкалинское «Динамо» примет «Локомотив» в 19-м туре. «Зенит» 1 марта сыграет дома с ЦСКА.
Матч «Спартак» — «Зенит» в 21-м туре пройдет 16 марта.
19-й тур
28 февраля (пятница)
19:00. «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»
1 марта (суббота)
14:00. «Пари НН» — «Акрон»
16:30. «Зенит» — ЦСКА
19:00. «Ахмат» — «Рубин»
19:30. «Краснодар» — «Крылья Советов»
2 марта (воскресенье)
14:00. «Химки» — «Факел»
16:30. «Спартак» — «Оренбург»
19:30. «Ростов» — «Динамо»
20-й тур
7 марта (пятница)
18:00. «Пари НН» — «Краснодар»
20:15. «Локомотив» — «Ахмат»
8 марта (суббота)
12:00. «Оренбург» — «Ростов»
14:30. «Факел» — «Зенит»
17:00. ЦСКА — «Химки»
19:30. «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала)
9 марта (воскресенье)
16:30. «Крылья Советов» — «Акрон»
19:30. «Рубин» — «Спартак»
21-й тур
15 марта (суббота)
12:00. «Оренбург» — «Факел»
14:30. «Химки» — «Ахмат»
17:00. «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»
19:30. «Локомотив» — «Динамо»
16 марта (воскресенье)
13:00. «Акрон» — ЦСКА
15:15. «Рубин» — «Пари НН»
17:00. «Спартак» — «Зенит»
19:30. «Ростов» — «Краснодар»
После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице чемпионата России с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками. Далее идут «Динамо» и «Локомотив» (по 35 очков), ЦСКА (31), «Ростов» и «Рубин» (по 26).