РПЛ опубликовала расписание 19-го, 20-го и 21-го туров чемпионата России.

Первый матч 2025 года состоится 28 февраля — махачкалинское «Динамо» примет «Локомотив» в 19-м туре. «Зенит» 1 марта сыграет дома с ЦСКА.

Матч «Спартак» — «Зенит» в 21-м туре пройдет 16 марта.

19-й тур

28 февраля (пятница)

19:00. «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»

1 марта (суббота)

14:00. «Пари НН» — «Акрон»

16:30. «Зенит» — ЦСКА

19:00. «Ахмат» — «Рубин»

19:30. «Краснодар» — «Крылья Советов»

2 марта (воскресенье)

14:00. «Химки» — «Факел»

16:30. «Спартак» — «Оренбург»

19:30. «Ростов» — «Динамо»

20-й тур

7 марта (пятница)

18:00. «Пари НН» — «Краснодар»

20:15. «Локомотив» — «Ахмат»

8 марта (суббота)

12:00. «Оренбург» — «Ростов»

14:30. «Факел» — «Зенит»

17:00. ЦСКА — «Химки»

19:30. «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала)

9 марта (воскресенье)

16:30. «Крылья Советов» — «Акрон»

19:30. «Рубин» — «Спартак»

21-й тур

15 марта (суббота)

12:00. «Оренбург» — «Факел»

14:30. «Химки» — «Ахмат»

17:00. «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»

19:30. «Локомотив» — «Динамо»

16 марта (воскресенье)

13:00. «Акрон» — ЦСКА

15:15. «Рубин» — «Пари НН»

17:00. «Спартак» — «Зенит»

19:30. «Ростов» — «Краснодар»

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице чемпионата России с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками. Далее идут «Динамо» и «Локомотив» (по 35 очков), ЦСКА (31), «Ростов» и «Рубин» (по 26).