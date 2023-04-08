РПЛ опубликовала расписание матчей до конца сезона

Сегодня, 12:03
Официальный сайт Российской премьер-лиги опубликовала расписание матчей с 24-го по 30-й тур сезона-2022/23.
Игры будут проведены с 22 апреля по 3 июня.
Игры заключительного, 30-го тура пройдут в один день — 3 июня — и начнутся в одно время (17.00 мск).
Матч 25-го тура «Зенит» — «Спартак» пройдет 7 мая и начнется в 18.00 (мск). Дерби «Спартак» — ЦСКА в 28-м туре состоится 21 мая, начало — в 16.30 (мск).
Расписание матчей РПЛ с 24-го по 30-й тур
22 апреля (суббота)
14:00 «Химки» — «Торпедо»
16:30 «Факел» — «Оренбург»
19:00 «Зенит» — «Динамо»
23 апреля (воскресенье)
12:00 «Урал» — «Ростов»
14:00 «Пари НН» — «Крылья Советов»
16:30 «Ахмат» — «Сочи»
19:30 ЦСКА — «Локомотив»
24 апреля (понедельник)
19:00 «Спартак» — «Краснодар»
28 апреля (пятница)
20:00 «Динамо» — «Факел»
29 апреля (суббота)
14:00 «Крылья Советов» — «Зенит»
16:30 «Ахмат» — ЦСКА
19:00 «Краснодар» — «Урал»
19:00 «Спартак» — «Ростов»
30 апреля (воскресенье)
14:00 «Оренбург» — «Пари НН»
16:30 «Сочи» — «Торпедо»
19:00 «Локомотив» — «Химки»
6 мая (суббота)
14:00 «Химки» — «Динамо»
16:30 «Торпедо» — «Ахмат»
19:00 «Ростов» — «Факел»
7 мая (воскресенье)
14:00 «Пари НН» — «Урал»
16:30 ЦСКА — «Оренбург»
18:00 «Зенит» — «Спартак»
19:00 «Краснодар» — «Крылья Советов»
8 мая (понедельник)
17:00 «Локомотив» — «Сочи»
13 мая (суббота)
12:00 «Урал» — «Оренбург»
14:00 «Химки» — «Спартак»
16:30 «Зенит» — «Краснодар»
19:00 ЦСКА — «Торпедо»
14 мая (воскресенье)
14:00 «Крылья Советов» — «Локомотив»
16:30 «Динамо» — «Ахмат»
19:00 «Сочи» — «Ростов»
19:00 «Факел» — «Пари НН»
20 мая (суббота)
14:00 «Локомотив» — «Факел»
16:30 «Торпедо» — «Динамо»
16:30 «Оренбург» — «Зенит»
19:00 «Ахмат» — «Химки»
21 мая (воскресенье)
14:00 «Крылья Советов» — «Урал»
16:30 «Спартак» — ЦСКА
19:00 «Краснодар» — «Ростов»
22 мая (понедельник)
19:00 «Пари НН» — «Сочи»
27 мая (суббота)
14:00 «Химки» — «Урал»
16:30 «Торпедо» — «Оренбург»
19:00 «Краснодар» — ЦСКА
19:00 «Сочи» — «Зенит»
28 мая (воскресенье)
14:00 «Спартак» — «Пари НН»
16:30 «Динамо» — «Локомотив»
16:30 «Факел» — «Крылья Советов»
19:00 «Ростов» — «Ахмат»
3 июня (суббота)
17:00 «Зенит» — «Факел»
17:00 «Крылья Советов» — «Спартак»
17:00 ЦСКА — «Ростов»
17:00 «Локомотив» — «Торпедо»
17:00 «Ахмат» — «Краснодар»
17:00 «Оренбург» — «Динамо»
17:00 «Пари НН» — «Химки»
17:00 «Урал» — «Сочи»
После 21 тура сезона-2022/23 лидером в турнирной таблице РПЛ является «Зенит» с 51 очком, второе место занимает «Ростов» (44 очка), на третьей строчке — «Спартак» (41 очко).
Матчи 22-го тура премьер-лиги пройдут с 8 по 10 апреля, игры 23-го тура — с 15 по 16 апреля.
Сегодня, 8 апреля РФС объявил, что первый матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Урал» и игры второго этапа полуфинала Пути регионов «Акрон» — «Спартак» и «Краснодар» — «Крылья Советов» пройдут 19 апреля.