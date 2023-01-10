РПЛ опубликовала расписание первых трех туров после зимней паузы

Сегодня, 19:38
Пресс-служба Российской премьер-лиги на своем официальном сайте опубликовала расписание первых трех туров чемпионата России после зимней паузы. 18-й тур пройдет 3-5 марта, 19-й — 10-12 марта, 20-й — 18-19 марта.
Дальнейшее расписание будет определено после матчей плей-офф Кубка России.
3 марта (пятница)
19:00 мск. «Факел» — «Химки»
4 марта (суббота)
14:00. «Спартак» — «Урал»
16:30. «Ахмат» — «Оренбург»
16:30. «Зенит» — «Нижний Новгород»
19:30. «Ростов» — «Локомотив»
5 марта (воскресенье)
14:00. «Динамо» — «Крылья Советов»
16:30. «Краснодар» — «Торпедо»
19:30. «Сочи» — ЦСКА
10 марта (пятница)
19:00. «Сочи» — «Оренбург»
11 марта (суббота)
14:00. «Торпедо» — «Урал»
16:30. «Спартак» — «Факел»
16:30. «Ахмат» — «Локомотив»
19:00. «Краснодар» — «Динамо»
12 марта (воскресенье)
14:00. «Зенит» — «Химки»
16:30. ЦСКА — «Крылья Советов»
19:30. «Ростов» — «Нижний Новгород«
18 марта (суббота)
12:00. «Оренбург» — «Спартак»
14:15. «Урал» — «Динамо»
16:30. «Факел» — «Сочи»
19:30. «Локомотив» — «Краснодар»
19 марта (воскресенье)
14:00. «Химки» — «Ростов»
16:30. «Нижний Новгород» — «Торпедо»
16:30. «Крылья Советов» — «Ахмат»
19:30. ЦСКА — «Зенит»
После 17 туров первое место в чемпионате России занимает «Зенит» (42 очка), следом идут «Спартак» (36) и «Ростов» (35).
Расписание матчей 1/4 финала Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России — здесь.