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Сегодня, 19:38

РПЛ опубликовала расписание первых трех туров после зимней паузы

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Матч РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Пресс-служба Российской премьер-лиги на своем официальном сайте опубликовала расписание первых трех туров чемпионата России после зимней паузы. 18-й тур пройдет 3-5 марта, 19-й — 10-12 марта, 20-й — 18-19 марта.

Дальнейшее расписание будет определено после матчей плей-офф Кубка России.

18-й тур

3 марта (пятница)

19:00 мск. «Факел» — «Химки»

4 марта (суббота)

14:00. «Спартак» — «Урал»
16:30. «Ахмат» — «Оренбург»
16:30. «Зенит» — «Нижний Новгород»
19:30. «Ростов» — «Локомотив»

5 марта (воскресенье)

14:00. «Динамо» — «Крылья Советов»
16:30. «Краснодар» — «Торпедо»
19:30. «Сочи» — ЦСКА

19-й тур

10 марта (пятница)

19:00. «Сочи» — «Оренбург»

11 марта (суббота)

14:00. «Торпедо» — «Урал»
16:30. «Спартак» — «Факел»
16:30. «Ахмат» — «Локомотив»
19:00. «Краснодар» — «Динамо»

12 марта (воскресенье)

14:00. «Зенит» — «Химки»
16:30. ЦСКА — «Крылья Советов»
19:30. «Ростов» — «Нижний Новгород«

20-й тур

18 марта (суббота)

12:00. «Оренбург» — «Спартак»
14:15. «Урал» — «Динамо»
16:30. «Факел» — «Сочи»
19:30. «Локомотив» — «Краснодар»

19 марта (воскресенье)

14:00. «Химки» — «Ростов»
16:30. «Нижний Новгород» — «Торпедо»
16:30. «Крылья Советов» — «Ахмат»
19:30. ЦСКА — «Зенит»

После 17 туров первое место в чемпионате России занимает «Зенит» (42 очка), следом идут «Спартак» (36) и «Ростов» (35).

Расписание матчей 1/4 финала Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России — здесь.

Источник: РПЛ
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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