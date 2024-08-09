РПЛ опубликовала расписание матчей с 8-го по 13-й тур

Сегодня, 12:04
Российская премьер-лига (РПЛ) на официальном сайте опубликовала календарь матчей с 8-го по 13-й тур сезона-2024/25.
8-й тур запланирован на 13 —15 сентября, 9-й — 21-23 сентября, 10-й — 27-29 сентября, 11-й — 5 и 6 октября, 12-й — 18-20 октября, 13-й — 26-28 октября.
8-й тур
13 сентября (пятница)
20.15 «Рубин» — «Крылья Советов»
14 сентября (суббота)
12.00 «Оренбург» — «Локомотив»
14.15 «Факел» — «Пари НН»
16.30 ЦСКА — «Зенит»
19.00 «Краснодар» — «Ростов»
15 сентября (воскресенье)
14.15 «Динамо» — «Ахмат»
16.30 «Акрон» — «Химки»
19.00 «Динамо» (Махачкала) — «Спартак»
9-й тур
21 сентября (суббота)
14.00 «Акрон» — «Краснодар»
16.30 «Зенит» — «Факел»
19.00 «Рубин» — ЦСКА
22 сентября (воскресенье)
14.15 «Химки» — «Оренбург»
16.30 «Спартак» — «Динамо»
16.30 «Ростов» — «Динамо» (Махачкала)
19.00 «Пари НН» — «Локомотив»
23 сентября (понедельник)
18.30 «Ахмат» — «Крылья Советов»
10-й тур
27 сентября (пятница)
16.30 «Оренбург» — «Пари НН»
19.00 «Факел» — «Рубин»
28 сентября (суббота)
14.00 ЦСКА — «Ахмат»
16.30 «Локомотив» — «Спартак»
19.30 «Краснодар» — «Зенит»
20.00 «Ростов» — «Акрон»
29 сентября (воскресенье)
16.30 «Крылья Советов» — «Химки»
19.00 «Динамо» (Махачкала) — «Динамо»
11-й тур
5 октября (суббота)
14.00 «Акрон» — «Пари НН»
16.30 «Зенит» — «Оренбург»
19.00 «Рубин» — «Ахмат»
19.00 «Спартак» — «Ростов»
6 октября (воскресенье)
14.00 «Факел» — «Динамо» (Махачкала)
16.30 «Локомотив» — «Крылья Советов»
19.00 «Краснодар» — «Химки»
19.00 «Динамо» — ЦСКА
Международная пауза — 7-15 октября
12-й тур
18 октября (пятница)
18.00 «Акрон» — «Зенит»
20.15 «Ахмат» — «Факел»
19 октября (суббота)
14.00 «Пари НН» — «Ростов»
16.30 «Химки» — «Локомотив»
16.30 «Спартак» — «Краснодар»
19.00 «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА
20 октября (воскресенье)
16.30 «Оренбург» — «Крылья Советов»
19.00 «Рубин» — «Динамо»
13-й тур
26 октября (суббота)
14.00 «Динамо» (Махачкала) — «Акрон»
16.30 ЦСКА — «Факел»
19.00 «Ростов» — «Ахмат»
27 октября (воскресенье)
12.00 «Оренбург» — «Рубин»
14.15 «Пари НН» — «Спартак»
16.30 «Химки» — «Динамо»
19.30 «Зенит» — «Локомотив»
28 октября (понедельник)
18.30 «Крылья Советов» — «Краснодар»
Сегодня, 9 августа, стартуют матчи 4-го тура чемпионата России.
После трех туров РПЛ лидирует «Зенит» с 9 очками, вторым идет «Динамо» (9), на третьем месте — ЦСКА (7).