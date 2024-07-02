РПЛ опубликовала расписание стартовых 7 туров чемпионата

Сегодня, 21:04
Российская премьер-лига на официальном сайте опубликовала расписание стартовых семи туров сезона-2024/25.
20 июля (суббота)
15:00 «Локомотив» — «Акрон»
17:30 «Крылья Советов» — «Зенит»
20:00 «Динамо» — «Факел»
20:00 «Ростов» — ЦСКА
21 июля (воскресенье)
17:30 «Оренбург» — «Спартак»
20:00 «Химки» — «Динамо» (Махачкала)
20:00 «Ахмат» — «Краснодар»
22 июля (понедельник)
20:00 «Пари НН» — «Рубин»
26 июля (пятница)
18:00 «Крылья Советов» — «Ростов»
27 июля (суббота)
15:00 «Пари НН» — ЦСКА
17:30 «Динамо» — «Локомотив»
17:30 «Рубин» — «Зенит»
20:00 «Факел» — «Акрон»
28 июля (воскресенье)
15:00 «Химки» — «Спартак»
17:30 «Оренбург» — «Ахмат»
20:00 «Краснодар» — «Динамо» (Махачкала)
3 августа (суббота)
15:00 «Акрон» — «Динамо»
17:30 «Зенит» — «Ростов»
20:00 «Рубин» — «Химки»
4 августа (воскресенье)
15:30 ЦСКА — «Оренбург»
18:00 «Факел» — «Краснодар»
20:30 «Динамо» (Махачкала) — «Пари НН»
20:30 «Ахмат» — «Локомотив»
5 августа (понедельник)
20:00 «Спартак» — «Крылья Советов»
9 августа (пятница)
18:30 «Пари НН» — «Химки»
20:45 «Ростов» — «Рубин»
10 августа (суббота)
15:00 «Локомотив» — «Динамо» (Махачкала)
17:30 «Зенит» — «Динамо»
17:30 «Оренбург» — «Акрон»
20:00 «Краснодар» — ЦСКА
11 августа (воскресенье)
17:30 «Крылья Советов» — «Факел»
20:00 «Спартак» — «Ахмат»
17 августа (суббота)
17:00 «Динамо» — «Крылья Советов»
19:30 «Ростов» — «Оренбург»
18 августа (воскресенье)
15:00 «Химки» — «Зенит»
17:30 «Факел» — «Спартак»
17:30 ЦСКА — «Локомотив»
20:00 «Краснодар» — «Пари НН»
19 августа (понедельник)
17:30 «Акрон» — «Рубин»
20:00 «Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»
23 августа (пятница)
20:00 «Рубин» — «Динамо» (Махачкала)
24 августа (суббота)
15:00 ЦСКА — «Акрон»
17:30 «Зенит» — «Спартак»
17:30 «Факел» — «Оренбург»
20:00 «Ахмат» — «Химки»
25 августа (воскресенье)
15:00 «Крылья Советов» — «Пари НН»
17:30 «Динамо» — «Краснодар»
20:00 «Локомотив» — «Ростов»
31 августа (суббота)
15:00 «Химки» — ЦСКА
17:30 «Пари НН» — «Зенит»
19:45 «Спартак» — «Рубин»
20:00 «Ахмат» — «Акрон»
1 сентября (воскресенье)
15:00 «Оренбург» — «Динамо»
17:30 «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала)
19:45 «Локомотив» — «Краснодар»
20:00 «Ростов» — «Факел»