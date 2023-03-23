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Сегодня, 21:01

РПЛ отправила в «Пари НН» и «Торпедо» списки дисквалифицированных игроков на следующий тур

Алина Савинова
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РПЛ начинает рассылать в клубы списки дисквалифицированных игроков на следующий тур. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Данная практика связана с ситуацией в матче 20-го тура «Пари НН» — «Торпедо», в котором у нижегородцев на поле вышел дисквалифицированный игрок Ярослав Михайлов. Позже Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) присудил «Пари НН» техническое поражение со счетом 0:3.

В соответствии с решением КДК Михайлов может играть в следующем матче. Также сообщается, что другой игрок «Пари НН» Даниил Корнюшин пропустит две игры вместо одной, так как его дисквалификация не была зачтена. У «Торпедо» следующий матч пропустит защитник Илья Кутепов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rpl-otpravila-v-pari-nn-i-torpedo-spiski-diskvalifitsirovanny-h-na-21-j-tur-no-k-kdk-rfs-est-voprosy-po-matchu-komand/
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