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Сегодня, 19:13

РПЛ переписала первый гол Сперцяна на защитника «Пари НН»

Алина Савинова
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Российская Премьер-лига (РПЛ) переписала первый гол полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в 23-м туре чемпионата России на защитника «Пари НН» Кирилла Глущенкова.

На 8-й минуте встречи после удара Сперцяна игрок нижегородцев срезал мяч в свои ворота. В официальном протоколе матча гол записан на счет Глущенкова.

23-летний Сперцян также отличился на 80-й минуте игры. Этот матч стал для него 100-м, проведенным за «быков».

Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась победой «Краснодара» со счетом 4:3.

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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