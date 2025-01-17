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Сегодня, 17:15

РПЛ по инициативе «Локомотива» обратилась по интервью Дзюбы в комитет по этике РФС

Алина Савинова
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Глава РПЛ Александр Алаев обратился в комитет по этике РФС в связи с интервью форварда «Акрона» Артема Дзюбы «Матч ТВ».

Как сообщает matchtv, 27 декабря РПЛ направила в комитет письмо с просьбой провести заседание для обсуждения возможного нарушения игроком положений регламента РФС по этике. К письму также приложены итоги лингвистической проверки интервью, проведенной по инициативе «Локомотива». По мнению РПЛ, в разговоре Дзюбы содержатся «высказывания предположительно оскорбительного характера» в адрес отдельных работников московского клуба.

В ноябре Дзюба дал большое интервью, в котором вспомнил полную историю ухода из «Локомотива» и раскритиковал гендиректора железнодорожников Владимира Леонченко.

Артем Дзюба. «Такой принципиальной твари вы в жизни не видели». Главное из интервью Дзюбы: об уходе из «Локо», Семаке и Карпине

Дзюба выступал за «Локомотив» в сезоне-2023/24. Всего за команду он провел 39 матчей, в которых отметился 12 голами и 9 результативными передачами.

Источник: matchtv
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
РФС
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