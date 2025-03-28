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Судейство

28 марта, 13:59

Алаев: «РПЛ теперь имеет право запросить рассмотрение определенного момента в ДСИ»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о возможности лиги запросить рассмотрение определенного эпизода в Департаменте судейства и инспектирования (ДСИ).

«Мы обсуждали то, что один представитель не может быть в составе всех трех судейских органах. Мы говорили о том, что это неправильно, должен быть баланс. Речь не только о Мажиче. Он сейчас остается. Будем надеяться, что в дальнейшем эта практика будет упразднена.

Мы договорились, что теперь лига, в моем лице, имеет право запросить рассмотрение определенного момента в ДСИ», — сказал Алаев.

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РПЛ
РФС
Александр Алаев
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