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Сегодня, 19:16

РПЛ представила клубам два проекта структуры календаря следующего сезона

Алина Савинова
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РПЛ представила клубам два проекта структуры календаря следующего сезона, сообщает «РБ Спорт».

Основной вариант — Суперкубок 15 июля, чемпионата страны с 23 июля по 26 мая. Согласно этому варианту, до зимней паузы планируется провести 18 туров, 18-й тур — 10 декабря, а возобновление чемпионата — 3 марта. В проекте структуры стоят даты международных матчей национальной команды, в частности на 12-20 июня запланирован турнир в Азии.

Второй вариант — Суперкубок 8 июля, чемпионат страны с 16 июля по 26 мая: 18 туров до зимней паузы, 18 тур — 3 декабря, возобновление — 3 марта. В этом варианте также упомянуты даты международных матчей сборной.

Как отмечает источник, РПЛ пока не может определиться с точными датами в силу того, что РФС не дает определенности по турниру в Азии. Если сборная России примет в нем участие, то будет утвержден основной вариант календаря.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rpl-predstavila-klubam-dva-proekta-struktury-kalendarya-no-problema-v-tom-chto-rfs-ne-opredelilsya-s-turnirom-v-azii/
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