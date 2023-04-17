РПЛ представила клубам два проекта структуры календаря следующего сезона

РПЛ представила клубам два проекта структуры календаря следующего сезона, сообщает «РБ Спорт».

Основной вариант — Суперкубок 15 июля, чемпионата страны с 23 июля по 26 мая. Согласно этому варианту, до зимней паузы планируется провести 18 туров, 18-й тур — 10 декабря, а возобновление чемпионата — 3 марта. В проекте структуры стоят даты международных матчей национальной команды, в частности на 12-20 июня запланирован турнир в Азии.

Второй вариант — Суперкубок 8 июля, чемпионат страны с 16 июля по 26 мая: 18 туров до зимней паузы, 18 тур — 3 декабря, возобновление — 3 марта. В этом варианте также упомянуты даты международных матчей сборной.

Как отмечает источник, РПЛ пока не может определиться с точными датами в силу того, что РФС не дает определенности по турниру в Азии. Если сборная России примет в нем участие, то будет утвержден основной вариант календаря.