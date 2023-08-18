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РПЛ

Сегодня, 21:58

РПЛ представила расписание матчей РПЛ с 8-го по 15-й туры

Виктория Кравченко
«Спартак» — «Динамо».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Пресс-служба РПЛ на официальном сайте опубликовала расписание матчей чемпионата с 8-го по 15-й туры.

8-й тур

15 сентября (пятница)

19:00 «Динамо» — «Пари НН»

16 сентября (суббота)

14:00 ЦСКА — «Крылья Советов»

16:30 «Ахмат» — «Краснодар»

19:00 «Сочи» — «Спартак»

21:15 «Балтика» — «Ростов»

17 сентября (воскресенье)

14:00 «Урал» — «Факел»

16:30 «Рубин» — «Зенит»

19:00 «Локомотив» — «Оренбург»

9-й тур

23 сентября (суббота)

14:00 «Крылья Советов» — «Сочи»

16:30 «Балтика» — «Ахмат»

19:00 «Спартак» — «Динамо»

24 сентября (воскресенье)

14:00 «Пари НН» — «Оренбург»

16:30 «Зенит» — «Локомотив»

19:00 «Ростов» — ЦСКА

19:00 «Краснодар» — «Урал»

25 сентября (понедельник)

19:00 «Факел» — «Рубин»

10-й тур

29 сентября (пятница)

19:00 «Ростов» — «Урал»

30 сентября (суббота)

12:00 «Оренбург» — «Зенит»

14:15 «Локомотив» — «Пари НН»

16:30 «Рубин» — «Краснодар»

19:00 ЦСКА — «Балтика»

1 октября (воскресенье)

14:00 «Факел» — «Сочи»

16:30 «Крылья Советов» — «Спартак»

19:00 «Ахмат» — «Динамо»

11-й тур

7 октября (суббота)

12:00 «Урал» — «Локомотив»

14:00 «Сочи» — «Зенит»

16:30 «Балтика» — «Оренбург»

19:00 «Краснодар» — «Ростов»

8 октября (воскресенье)

14:00 «Пари НН» — «Крылья Советов»

16:30 «Динамо» — «Факел»

19:00 «Спартак» — ЦСКА

19:00 «Ахмат» — «Рубин»

Международная пауза

9-17 октября

12-й тур

21 октября (суббота)

12:00 «Оренбург» — «Факел»

14:00 «Рубин» — ЦСКА

16:30 «Локомотив» — «Динамо»

19:00 «Балтика» — «Краснодар»

22 октября (воскресенье)

12:00 «Урал» — «Сочи»

14:00 «Спартак» — «Пари НН»

16:30 «Зенит» — «Крылья Советов»

19:00 «Ростов» — «Ахмат»

13-й тур

27 октября (пятница)

19:00 «Рубин» — «Балтика»

28 октября (суббота)

14:00 «Факел» — «Спартак»

16:30 «Крылья Советов» — «Оренбург»

16:30 «Ростов» — «Локомотив»

19:00 «Зенит» — «Ахмат»

29 октября (воскресенье)

14:00 «Пари НН» — «Сочи»

16:30 «Динамо» — «Урал»

19:30 ЦСКА — «Краснодар»

14-й тур

4 ноября (суббота)

16:30 «Ахмат» — «Факел»

19:00 «Балтика» — «Зенит»

5 ноября (воскресенье)

14:00 «Краснодар» — «Крылья Советов»

16:30 ЦСКА — «Пари НН»

19:30 «Локомотив» — «Спартак»

6 ноября (понедельник)

14:00 «Оренбург» — «Ростов»

16:30 «Урал» — «Рубин»

19:30 «Сочи» — «Динамо»

15-й тур

11 ноября (суббота)

14:00 «Крылья Советов» — «Урал»

14:00 «Факел» — ЦСКА

16:30 «Локомотив» — «Ахмат»

19:30 «Зенит» — «Краснодар»

12 ноября (воскресенье)

14:00 «Пари НН» — «Балтика»

16:30 «Динамо» — «Оренбург»

19:00 «Сочи» — «Рубин»

19:30 «Спартак» — «Ростов»

Международная пауза

13-21 ноября

Источник: https://premierliga.ru/news/rfpl/news_29813.html
РПЛ
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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