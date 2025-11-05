РПЛ представила стратегию развития до 2030 года на форуме «Россия — спортивная держава»

Российская премьер-лига представила стратегию развития на следующий цикл развития — с 2026 по 2030 год. Презентация состоялась на сессии «Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030» на Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава».

В сессии приняли участие президент РПЛ Александр Алаев, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, заместитель председателя правления и исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов и генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.

«Стратегия развития РПЛ закладывает цели, задачи и конкретные инициативы по всем ключевым направлениям деятельности лиги. В общей сложности это более 650 проектов, шагов и целевых действий. Я горжусь тем, как сделана наша стратегия. Впервые в истории лиги этот документ готовили совместно лига и клубы. Мы успешно объединили нашу экспертизу, в процесс были вовлечены более 60 лучших экспертов из всех клубов», — отметил президент РПЛ Александр Алаев.

В целях развития лиги стратегия была разделена на четыре ключевых направления: развитие субъектности, взаимодействие с аудиторией, увеличение доходов и новые технологии.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.