5 ноября, 15:20
Российская премьер-лига представила стратегию развития на следующий цикл развития — с 2026 по 2030 год. Презентация состоялась на сессии «Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030» на Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава».
В сессии приняли участие президент РПЛ Александр Алаев, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, заместитель председателя правления и исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов и генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.
«Стратегия развития РПЛ закладывает цели, задачи и конкретные инициативы по всем ключевым направлениям деятельности лиги. В общей сложности это более 650 проектов, шагов и целевых действий. Я горжусь тем, как сделана наша стратегия. Впервые в истории лиги этот документ готовили совместно лига и клубы. Мы успешно объединили нашу экспертизу, в процесс были вовлечены более 60 лучших экспертов из всех клубов», — отметил президент РПЛ Александр Алаев.
В целях развития лиги стратегия была разделена на четыре ключевых направления: развитие субъектности, взаимодействие с аудиторией, увеличение доходов и новые технологии.
Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.
Ратель
Единственное здравое решение по работе с аудиторией - отмена аусвайса. Остальное пустая говорильня и зряшняя трата денег непонятно на что.
07.11.2025
sergey stepanov
Программы пишутся, для чиновников, чтобы показать, что хотят кушать и много, только футбол от этого ни как не выигрывает.
05.11.2025
: 100% Инсайды :
05.11.2025
hovawart645
2030 - эта дата рулит везде!)
05.11.2025