Премьер-лига (РПЛ).
30 октября, 18:55

РПЛ представит стратегию развития до 2030 года на форуме «Россия — спортивная держава»

5 ноября Российская премьер-лига представит стратегию развития, рассчитанную на следующий цикл — с 2026 по 2030 год. Презентация состоится в рамках сессии «Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030» на Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава». РПЛ впервые примет участие в форуме, а также выступит в качестве генерального партнера мероприятия.

Презентацию стратегии развития РПЛ проведет президент лиги Александр Алаев.

Также в сессии «Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030» примут участие генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, заместитель председателя правления — исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов, генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.

«Впервые в истории стратегия РПЛ сформирована силами самой лиги и клубов. Если раньше мы привлекали внешних подрядчиков, которые с нуля погружались в футбольный контекст, то теперь управляли процессом самостоятельно. Мы не просто собрали лучшие идеи — мы аккумулировали опыт и экспертизу РПЛ и всех клубов, учли вызовы индустрии и выстроили общий фундамент для роста. Над документом работали более 60 лучших экспертов из всех клубов.

Бюро исполкома РФС уже утвердило нашу стратегию на заседании в октябре. Теперь на форуме «Россия — спортивная держава» мы представим ее всему спортивному сообществу и публике. Наша цель неизменна — создавать футбольный продукт высшего уровня, который вдохновляет и радует широкую аудиторию, привлекает и развивает лучших футболистов и с которым счастливы ассоциироваться партнеры и спонсоры», — заявил президент Алаев.

Отметим, что презентация стратегии и дискуссия в рамках сессии «Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030» будут транслироваться в прямом эфире на ресурсах Фонда Росконгресс.

Форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября.

3

  • oiv1vio

    Не знаю про АПЛ, а в Германии более 25 лет назад был разработан план развития футбола.

    31.10.2025

  • Derbist

    Вот интересно, в АПЛ, Ла Лиге, Серии 1 и т.п. есть "стратегии"?

    30.10.2025

  • Пень Джаб.UA*

    :rofl::rofl::rofl:

    30.10.2025

    РПЛ
