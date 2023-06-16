РПЛ приняла «Рубин» и «Балтику» в состав участников на следующий сезон

Общее собрание приняло в РПЛ «Рубин» и «Балтику» и исключило «Химки» и «Торпедо», сообщила пресс-служба лиги.

Также клубы РПЛ согласовали проект Регламента турнира на сезон-2023/24 в предложенной лигой редакции. Теперь он должен быть утвержден исполкомом РФС.

По итогам сезона-2022/23 «Химки» и «Торпедо» напрямую вылетели из премьер-лиги. «Химки» одержали всего четыре победы в сезоне, а «Торпедо» — три.

«Рубин» и «Балтика» завоевали право играть в РПЛ как две лучшие команды первой лиги.