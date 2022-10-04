РПЛ признала Чалова автором дубля в матче против «Химок»

РПЛ признала нападающего ЦСКА Федора Чалова автором дубля в ворота «Химок» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата России.

Запись об этом внесена главным судьей матча в официальный протокол.

В моменте с голом Чалов покатил мяч мимо голкипера «Химок». Защитник подмосковного клуба Брайан Идову пытался выбить мяч, который катился точно в ворота, но сумел лишь добить его в ворота.

Таким образом, Чалов забил 7 голов в этом сезоне РПЛ. Лидирует нападающий «Спартака» Квинси Промес с 9 мячами.

ЦСКА поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, армейцы набрали 23 очка. «Химки» занимают 13-ю позицию с 8 очками.