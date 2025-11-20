РПЛ: пять игроков и один тренер пропустят 16-й тур из-за дисквалификаций

Сегодня, 21:20
РПЛ опубликовала список футболистов, которые пропустят 16-й тур чемпионата России.
Из-за перебора желтых карточек в предстоящих матчах не сыграют Яхья Аттьят-Алла («Сочи»), Педро («Зенит»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Пабло Солари («Спартак») и Хуан Боселли («Пари НН»).
Также тур пропустит главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов, который получил дисквалификацию на два матча по итогам игры с «Локомотивом» (0:1) за «совершение действий в провокационной манере в отношении игрока соперника». Его команда 22 ноября встретится с «Балтикой».
ЗГ из БАНИ
Солари,конечно,шикарную карточку словил,кто то бы уже давно поднял вой и бравое КаДэКа её благополучно отменило...
20.11.2025