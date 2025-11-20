Видео
Сегодня, 21:20

РПЛ: пять игроков и один тренер пропустят 16-й тур из-за дисквалификаций

Алина Савинова

РПЛ опубликовала список футболистов, которые пропустят 16-й тур чемпионата России.

Из-за перебора желтых карточек в предстоящих матчах не сыграют Яхья Аттьят-Алла («Сочи»), Педро («Зенит»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Пабло Солари («Спартак») и Хуан Боселли («Пари НН»).

Также тур пропустит главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов, который получил дисквалификацию на два матча по итогам игры с «Локомотивом» (0:1) за «совершение действий в провокационной манере в отношении игрока соперника». Его команда 22 ноября встретится с «Балтикой».

1

  • ЗГ из БАНИ

    Солари,конечно,шикарную карточку словил,кто то бы уже давно поднял вой и бравое КаДэКа её благополучно отменило...

    20.11.2025

    Дмитрий Баринов
    Футбол
    РПЛ
    Ильдар Ахметзянов
    Пабло Солари
    Педро (Зенит)
