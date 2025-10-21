Видео
21 октября, 15:04

РПЛ опубликовала расписание матчей последних трех туров 2025 года

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская премьер-лига утвердила подробное расписание матчей для трех туров сезона-2025/26 перед зимним перерывом: 16-го, 17-го и 18-го.

16-й тур

21 ноября (пятница)
17:00 «Акрон» — «Сочи»

22 ноября (суббота)
14:00 «Оренбург» — «Балтика»
16:45 «Спартак» — ЦСКА
19:30 «Рубин» — «Ахмат»

23 ноября (воскресенье)
13:00 «Крылья Советов» — «Ростов»
15:15 «Пари НН» — «Зенит»
17:30 «Динамо» — «Динамо» (Махачкала)
19:45 «Локомотив» — «Краснодар»

17-й тур

29 ноября (суббота)
14:00 «Акрон» — «Пари НН»
16:30 ЦСКА — «Оренбург»
19:30 «Балтика» — «Спартак»

30 ноября (воскресенье)
14:00 «Краснодар» — «Крылья Советов»
16:30 «Ахмат» — «Динамо»
16:30 «Ростов» — «Локомотив»
19:00 «Зенит» — «Рубин»

1 декабря (понедельник)
19:30 «Сочи» — «Динамо» (Махачкала)

18-й тур

5 декабря (пятница)
19:00 «Ахмат» — «Оренбург»

6 декабря (суббота)
14:00 «Ростов» — «Рубин»
16:30 «Спартак» — «Динамо»
19:30 «Зенит» — «Акрон»

7 декабря (воскресенье)
14:00 «Динамо» (Махачкала) — «Пари НН»
16:30 «Сочи» — «Локомотив»
19:00 «Балтика» — «Крылья Советов»
19:30 «Краснодар» — ЦСКА

Источник: РПЛ
6

  • За спорт!

    Самый сложный календарь в шести турах до перерыва у Локо и быков.

    21.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Календарь игр по круговой системк всегда для всех одинаков. С каждым соперником два матча - дома, и в гостях.

    21.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Некогда спортивная газетёнка везде дилетантна. Не возможно в "С-Э" опубликавать якобы "расписание" РПЛ, ибо в футболе, как и в любом игровом виде спорта, можно опубликовать только - КАЛЕНДАРЬ ИГР! Некое расписание - то в общественном бане - на выдачу в прокат тазиков.

    21.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Убойный матч один с Краснодаром! Со Спартаком игра всегда непредсказуемая!

    21.10.2025

  • Valekka

    За ЦСКА тревожно : на исходе года в две недели -два убойных матча.

    21.10.2025

    РПЛ
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
