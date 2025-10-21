РПЛ опубликовала расписание матчей последних трех туров 2025 года

Российская премьер-лига утвердила подробное расписание матчей для трех туров сезона-2025/26 перед зимним перерывом: 16-го, 17-го и 18-го. 16-й тур 21 ноября (пятница)

17:00 «Акрон» — «Сочи» 22 ноября (суббота)

14:00 «Оренбург» — «Балтика»

16:45 «Спартак» — ЦСКА

19:30 «Рубин» — «Ахмат» 23 ноября (воскресенье)

13:00 «Крылья Советов» — «Ростов»

15:15 «Пари НН» — «Зенит»

17:30 «Динамо» — «Динамо» (Махачкала)

19:45 «Локомотив» — «Краснодар» 17-й тур 29 ноября (суббота)

14:00 «Акрон» — «Пари НН»

16:30 ЦСКА — «Оренбург»

19:30 «Балтика» — «Спартак» 30 ноября (воскресенье)

14:00 «Краснодар» — «Крылья Советов»

16:30 «Ахмат» — «Динамо»

16:30 «Ростов» — «Локомотив»

19:00 «Зенит» — «Рубин» 1 декабря (понедельник)

19:30 «Сочи» — «Динамо» (Махачкала) 18-й тур 5 декабря (пятница)

19:00 «Ахмат» — «Оренбург» 6 декабря (суббота)

14:00 «Ростов» — «Рубин»

16:30 «Спартак» — «Динамо»

19:30 «Зенит» — «Акрон» 7 декабря (воскресенье)

14:00 «Динамо» (Махачкала) — «Пари НН»

16:30 «Сочи» — «Локомотив»

19:00 «Балтика» — «Крылья Советов»

19:30 «Краснодар» — ЦСКА

