РПЛ опубликовала расписание матчей последних трех туров 2025 года

21 октября, 15:04
Российская премьер-лига утвердила подробное расписание матчей для трех туров сезона-2025/26 перед зимним перерывом: 16-го, 17-го и 18-го.
21 ноября (пятница)
17:00 «Акрон» — «Сочи»
22 ноября (суббота)
14:00 «Оренбург» — «Балтика»
16:45 «Спартак» — ЦСКА
19:30 «Рубин» — «Ахмат»
23 ноября (воскресенье)
13:00 «Крылья Советов» — «Ростов»
15:15 «Пари НН» — «Зенит»
17:30 «Динамо» — «Динамо» (Махачкала)
19:45 «Локомотив» — «Краснодар»
29 ноября (суббота)
14:00 «Акрон» — «Пари НН»
16:30 ЦСКА — «Оренбург»
19:30 «Балтика» — «Спартак»
30 ноября (воскресенье)
14:00 «Краснодар» — «Крылья Советов»
16:30 «Ахмат» — «Динамо»
16:30 «Ростов» — «Локомотив»
19:00 «Зенит» — «Рубин»
1 декабря (понедельник)
19:30 «Сочи» — «Динамо» (Махачкала)
5 декабря (пятница)
19:00 «Ахмат» — «Оренбург»
6 декабря (суббота)
14:00 «Ростов» — «Рубин»
16:30 «Спартак» — «Динамо»
19:30 «Зенит» — «Акрон»
7 декабря (воскресенье)
14:00 «Динамо» (Махачкала) — «Пари НН»
16:30 «Сочи» — «Локомотив»
19:00 «Балтика» — «Крылья Советов»
19:30 «Краснодар» — ЦСКА
За спорт!
Самый сложный календарь в шести турах до перерыва у Локо и быков.
21.10.2025
Saiga-спринтер
Календарь игр по круговой системк всегда для всех одинаков. С каждым соперником два матча - дома, и в гостях.
21.10.2025
Saiga-спринтер
Некогда спортивная газетёнка везде дилетантна. Не возможно в "С-Э" опубликавать якобы "расписание" РПЛ, ибо в футболе, как и в любом игровом виде спорта, можно опубликовать только - КАЛЕНДАРЬ ИГР! Некое расписание - то в общественном бане - на выдачу в прокат тазиков.
21.10.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Убойный матч один с Краснодаром! Со Спартаком игра всегда непредсказуемая!
21.10.2025
Valekka
За ЦСКА тревожно : на исходе года в две недели -два убойных матча.
21.10.2025