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Сегодня, 06:00

РПЛ: расписание и каналы трансляций матчей премьер-лиги 25 мая

25 мая пройдут матчи 30-го тура чемпионата России по футболу
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты Педро и Александр Черников.
Педро (в белом) и Александр Черников.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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В субботу, 25 мая, состоятся матчи 30-го тура чемпионата России по футболу сезона-2023/2024. «СЭ» публикует информацию о расписании трансляций игр заключительного тура РПЛ. Время начала — московское.

На сайте «СЭ» также пройдет текстовая онлайн-трансляция всех встреч 30-го тура РПЛ.

Расписание и каналы трансляций матчей РПЛ 25 мая

  • 16:30. «Зенит» — «Ростов». Видеотрансляция на «Матч Страна»
  • 16:30. «Краснодар» — «Динамо». Видеотрансляция на «Матч Премьер»
  • 16:30. «Крылья Советов» — «Пари НН». Видеотрансляция на «Матч Игра»
  • 16:30. ЦСКА — «Урал». Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»
  • 16:30. «Рубин» — «Сочи». Видеотрансляция на «Матч Арена»
  • 16:30. «Балтика» — «Локомотив». Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»
  • 16:30. «Факел» — «Ахмат». Видеотрансляция на «Матч Боец»
  • 16:30. «Оренбург» — «Спартак». Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

На канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru пройдет онлайн-перекличка в формате видеотрансляции, где будут показывать самые важные события субботних матчей РПЛ.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
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