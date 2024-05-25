РПЛ: расписание и каналы трансляций матчей премьер-лиги 25 мая

В субботу, 25 мая, состоятся матчи 30-го тура чемпионата России по футболу сезона-2023/2024. «СЭ» публикует информацию о расписании трансляций игр заключительного тура РПЛ. Время начала — московское.

На сайте «СЭ» также пройдет текстовая онлайн-трансляция всех встреч 30-го тура РПЛ.

Расписание и каналы трансляций матчей РПЛ 25 мая

16:30. «Зенит» — «Ростов». Видеотрансляция на «Матч Страна»

16:30. «Краснодар» — «Динамо». Видеотрансляция на «Матч Премьер»

16:30. «Крылья Советов» — «Пари НН». Видеотрансляция на «Матч Игра»

16:30. ЦСКА — «Урал». Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»

16:30. «Рубин» — «Сочи». Видеотрансляция на «Матч Арена»

16:30. «Балтика» — «Локомотив». Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

16:30. «Факел» — «Ахмат». Видеотрансляция на «Матч Боец»

16:30. «Оренбург» — «Спартак». Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

На канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru пройдет онлайн-перекличка в формате видеотрансляции, где будут показывать самые важные события субботних матчей РПЛ.

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