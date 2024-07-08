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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 13:00

РПЛ: расписание матчей 1-го тура сезона чемпионата России — даты и игры

РПЛ опубликовала расписание матчей 1-го тура чемпионата России
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Баринов (ФК «Локомотив»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В премьер-лиге сезона-2024/2025 примут участие 16 команд. По итогам минувшего сезона в первую лигу вылетели команды занявшие 15-е и 16-е места в чемпионате России («Сочи» и «Балтика»). Также в ФНЛ вышел клуб, выбывший по итогам стыковых матчей — «Урал». Список команд РПЛ пополнили команды из ФНЛ «Химки», «Динамо» Махачкала. По стыковым играм впервые в истории «Акрон» сыграет в элите. «СЭ» публикует календарь 1-го тура чемпионата России. Время начала — московское.

Расписание 1-го тура РПЛ сезона-2024/2025

20 июля, суббота

15.00. «Локомотив» — «Акрон»

17.30. «Крылья Советов» — «Зенит»

20.00. «Динамо» — «Факел»

20.00. «Ростов» — ЦСКА

21 июля, воскресенье

17.30. «Оренбург» — «Спартак»

20.00. «Химки» — «Динамо» (Махачкала)

20.00. «Ахмат» — «Краснодар»

22 июля, понедельник

20.00. «Пари НН» — «Рубин»

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
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