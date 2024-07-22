Сегодня, 12:00
Матчи 2-го тура чемпионата России по футболу пройдут с 26 и 28 июля. Откроет новый тур игра «Крылья Советов» — «Ростов». «СЭ» публикует расписание премьер-лиги. Время начала — московское.
18:00 «Крылья Советов» — «Ростов»
15:00 «Пари НН» — ЦСКА
17:30 «Динамо» — «Локомотив»
17:30 «Рубин» — «Зенит»
20:00 «Факел» — «Акрон»
15:00 «Химки» — «Спартак»
17:30 «Оренбург» — «Ахмат»
20:00 «Краснодар» — «Динамо» (Махачкала)
* Время начала матчей — московское
Трансляцию игр чемпионата России показывают на телеканалах холдинга «Матч ТВ». Бесплатно часть матчей каждого тура транслируется на федеральном канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.
Полностью расписание РПЛ сезона-2024/25 доступно на нашем сайте. Основная информация о новом сезоне чемпионата России по футболу доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».
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