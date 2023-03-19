РПЛ сделала заявление по участию Михайлова в матче «Пари НН» — «Торпедо»

Российская премьер-лина (РПЛ) сделала заявление по участию полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова в матче 20-го тура РПЛ с «Торпедо» (1:1).

«Михайлов ранее был заявлен за «Зенит» и перешел в сентябре в клуб из Нижнего Новгорода. До перехода он успел сыграть за основную команду «Зенита» в Мир РПЛ и за «Зенит-2» во второй лиге, где получил 2 желтые карточки. В матчах РПЛ за «Пари НН» Ярослав также получил два предупреждения и должен был пропустить матч 20-го тура против «Торпедо».

Электронная система управления соревнованиями РПЛ в автоматическом режиме не учитывает карточки, полученные в других турнирах и не может блокировать заявку игрока, как это происходит в иных случаях.

В соответствии с пунктом 5.9.2 регламента РПЛ, ответственность за внесение в систему информации о дисциплинарных наказаниях лежит на клубах РПЛ. Однако о предупреждениях Михайлова во второй лиге администрация «Пари НН» Лигу не проинформировала.

Таким образом, в случае подачи протеста, инцидент может быть рассмотрен КДК РФС», — говорится в заявлении РПЛ.