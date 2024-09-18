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Сегодня, 16:47

РПЛ сохранила девятое место в Европе по стоимости составов после обновления Transfermarkt

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Портал Transfermarkt обновил рыночные цены игроков чемпионата России. По общей стоимости составов РПЛ осталась на девятом месте среди европейских лиг.

Совокупная стоимость составов клубов чемпионата России увеличилась на 45,7 миллиона евро — до 910,3 миллиона. РПЛ идет на девятом месте по этому показателю, опережая, в частности, чемпионаты Австрии, Греции и Бельгии.

После восьми туров лидером таблицы чемпионата страны является «Зенит» с 20 очками. На втором месте располагается «Краснодар» (18), а тройку замыкает «Локомотив» (18).

ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)

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