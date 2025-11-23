Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:11

РПЛ совместно со «Спартаком» выясняет обстоятельства произошедшей драки на дерби с ЦСКА

Артем Бухаев
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пресс-службе РПЛ прокомментировали «СЭ» инцидент с дракой болельщиков после матча 16-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (1:0).

После игры в сети появилось видео, на котором фанаты красно-белых толпой избивают болельщика с шарфом ЦСКА.

«Российская Премьер-Лига совместно с футбольным клубом «Спартак» с использованием современных систем безопасности стадиона «Лукойл Арена» разбираются во всех обстоятельствах произошедшего инцидента, включая последовательность событий, предшествовавших конфликту между некоторыми болельщиками, и причины его возникновения.

Российская Премьер-Лига вместе с клубом готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам для установления всех участников происшествия для последующего принятия мер правового реагирования.

Мы считаем недопустимыми любые проявления насилия на стадионах и призываем болельщиков к уважительному отношению друг к другу. Стадион должен быть территорией развлечения и безопасного отдыха», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

По данным Baza, МВД начало проверку по факту избиения болельщика ЦСКА. «Спартаку» могут грозить санкции от РФС: клуб может получить денежный штраф и наказание в виде проведения одного или нескольких домашних матчей без зрителей.

Фанаты &laquo;Спартака&raquo;.«Он первый начал размахивать руками». Болельщик «Спартака» заявил, что драку спровоцировал фанат ЦСКА

23

  • Chausov Alexey

    Нет рации = необеспечение безопасности = играйте без зрителей. Когда рация будет, пускай приходят, кто не сядет.

    23.11.2025

  • Павел Леонидович

    Ну выясняйте, выясняйте...

    23.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я не слышал, чтобы армейцев толпой мутузили в Питере, Грозном, Самаре или Махачкале! Спартаковцам всё можно, всё дозволено, они могут бить людей и им ничего не будет. Отмажут. Так как свой! Зверьё, а не люди!

    23.11.2025

  • Vorlod

    могли бы хоть попытаться в свою веру обратить

    23.11.2025

  • про таких,не таких-что у других команд все болельщики сама доброта? подобных отморозков полно и в других городах

    23.11.2025

  • Алексей Александров

    с дураком спорить,опускаться до его уровня.я просто уточнил.

    23.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Скорее всего он спровоцировал драку и сам себя и избил, для того, чтобы лишить Спартак матчей со зрителями! Засланный казачок провокатор!

    23.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Не спорь со спартаковской мразью!

    23.11.2025

  • Алексей Александров

    тебя бы утырка толпой отпинали ,я думаю по-другому запел бы.

    23.11.2025

  • merniloskut

    Зачинщик драки известен, это фанат Цска! Так что ещё нужно?

    23.11.2025

  • Алексей Александров

    дурак,или больной?

    23.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Даже если так, что надо было толпой его месить?!

    23.11.2025

  • Ж и в о й

    Человек нахрюкался и пришёл на чужой фанатский сектор провоцировать людей. Чего он хотел, чтоб его там по головке гладили?)

    23.11.2025

  • Питерский пёс

    ты плохо читаешь?

    23.11.2025

  • Питерский пёс

    а ты попробуй себя представь, дрянь еще та

    23.11.2025

  • merniloskut

    Этим недоноскам заняться больше не чем? Страна воюет с Нато! А тут какому-то пьяному фанату канюшни чуть табло пощупали за откровенную провокацию!(((

    23.11.2025

  • Алексей Александров

    это не повод толпой на одного налетать.

    23.11.2025

  • Алексей Александров

    Поганее людей чем болелы спартака трудно представить.

    23.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Всегда знал, что за Спартак болеют люди без чести и совести - 15 на 1, как же это по спартаковски! И когда толпой били, никто из спартаковских болельщиков с Честью и Совестью не встрял и не остановил беспредельщиков, все они мудрые, интеллегентные дяди "Рабинеры и Мацуевы" смотрели как убивают парня, только за то, что он армеец и в душе радовались! Сейчас будете мне тут рассказывать, что не все спартачи такие!

    23.11.2025

  • korkodil

    Эта провокация может далеко зайти. Вы понимаете насколько просто организовать ответную?

    23.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Хватит врать. Было групповое избиение коасномордыми гопниками гражданина РФ с последующими захохольскими поскакушками. Не можете своих сказочных контролировать - играйте без зрителей.

    23.11.2025

  • rac135

    ПРОВОКАЦИЯ СПАРТАК ЦСКА 22.11.25 «Он стоял абсолютно пьяный и ругался матом. Провоцировал в прямом смысле слова. Когда ему сделали замечание, то он первый – подчеркиваю, первый начал размахивать руками. Начал кидаться на меня. Я же отбегал от него, чтобы не бить. Когда он второй раз попытался ударить человека, то уже остальные на него налетели. Бить его не хотели, а хотели передать стюардам и их же попросили вызвать полицию. Мне ответила девушка (стюард), что рации у них нет. Болельщика ЦСКА потом увели в стадионное помещение.»

    23.11.2025

  • китайский городовой

    РПЛ при случае, теперь может прокуратуру подменить

    23.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Читайте также
    Теннисист Себастьян Корда женится на дочери обладателя «Золотого мяча»
    Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
    В Минобороны сообщили о дальнейшем расширения контроля в Днепропетровской области
    Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
    Ушаков назвал важным визит Путина в Индию в декабре
    Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
    Популярное видео
    «Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
    «Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
    «Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    «Пари НН» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ
    Жуков об уходе Станковича из «Спартака»: «Это логичное решение. Кажется, что Деян и сам хотел уйти»
    Защитник «Крыльев» Орос получил желтую карточку на скамейке запасных в матче с «Ростовом» и заработал дисквалификацию
    Жуков считает, что Романов может стать главным тренером «Спартака»: «У него есть время до зимней паузы»
    «Крылья Советов» — «Ростов»: видео голов матча
    РПЛ, расписание и результаты 16-го тура: «Спартак» победил ЦСКА, «Локомотив» против «Краснодара» и другие матчи
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя