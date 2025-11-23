РПЛ совместно со «Спартаком» выясняет обстоятельства произошедшей драки на дерби с ЦСКА

Сегодня, 15:11
В пресс-службе РПЛ прокомментировали «СЭ» инцидент с дракой болельщиков после матча 16-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (1:0).
После игры в сети появилось видео, на котором фанаты красно-белых толпой избивают болельщика с шарфом ЦСКА.
«Российская Премьер-Лига совместно с футбольным клубом «Спартак» с использованием современных систем безопасности стадиона «Лукойл Арена» разбираются во всех обстоятельствах произошедшего инцидента, включая последовательность событий, предшествовавших конфликту между некоторыми болельщиками, и причины его возникновения.
Российская Премьер-Лига вместе с клубом готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам для установления всех участников происшествия для последующего принятия мер правового реагирования.
Мы считаем недопустимыми любые проявления насилия на стадионах и призываем болельщиков к уважительному отношению друг к другу. Стадион должен быть территорией развлечения и безопасного отдыха», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.
По данным Baza, МВД начало проверку по факту избиения болельщика ЦСКА. «Спартаку» могут грозить санкции от РФС: клуб может получить денежный штраф и наказание в виде проведения одного или нескольких домашних матчей без зрителей.
Chausov Alexey
Нет рации = необеспечение безопасности = играйте без зрителей. Когда рация будет, пускай приходят, кто не сядет.
23.11.2025
Павел Леонидович
Ну выясняйте, выясняйте...
23.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Я не слышал, чтобы армейцев толпой мутузили в Питере, Грозном, Самаре или Махачкале! Спартаковцам всё можно, всё дозволено, они могут бить людей и им ничего не будет. Отмажут. Так как свой! Зверьё, а не люди!
23.11.2025
Vorlod
могли бы хоть попытаться в свою веру обратить
23.11.2025
про таких,не таких-что у других команд все болельщики сама доброта? подобных отморозков полно и в других городах
23.11.2025
Алексей Александров
с дураком спорить,опускаться до его уровня.я просто уточнил.
23.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Скорее всего он спровоцировал драку и сам себя и избил, для того, чтобы лишить Спартак матчей со зрителями! Засланный казачок провокатор!
23.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Не спорь со спартаковской мразью!
23.11.2025
Алексей Александров
тебя бы утырка толпой отпинали ,я думаю по-другому запел бы.
23.11.2025
merniloskut
Зачинщик драки известен, это фанат Цска! Так что ещё нужно?
23.11.2025
Алексей Александров
дурак,или больной?
23.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Даже если так, что надо было толпой его месить?!
23.11.2025
Ж и в о й
Человек нахрюкался и пришёл на чужой фанатский сектор провоцировать людей. Чего он хотел, чтоб его там по головке гладили?)
23.11.2025
Питерский пёс
ты плохо читаешь?
23.11.2025
Питерский пёс
а ты попробуй себя представь, дрянь еще та
23.11.2025
merniloskut
Этим недоноскам заняться больше не чем? Страна воюет с Нато! А тут какому-то пьяному фанату канюшни чуть табло пощупали за откровенную провокацию!(((
23.11.2025
Алексей Александров
это не повод толпой на одного налетать.
23.11.2025
Алексей Александров
Поганее людей чем болелы спартака трудно представить.
23.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Всегда знал, что за Спартак болеют люди без чести и совести - 15 на 1, как же это по спартаковски! И когда толпой били, никто из спартаковских болельщиков с Честью и Совестью не встрял и не остановил беспредельщиков, все они мудрые, интеллегентные дяди "Рабинеры и Мацуевы" смотрели как убивают парня, только за то, что он армеец и в душе радовались! Сейчас будете мне тут рассказывать, что не все спартачи такие!
23.11.2025
korkodil
Эта провокация может далеко зайти. Вы понимаете насколько просто организовать ответную?
23.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
Хватит врать. Было групповое избиение коасномордыми гопниками гражданина РФ с последующими захохольскими поскакушками. Не можете своих сказочных контролировать - играйте без зрителей.
23.11.2025
rac135
ПРОВОКАЦИЯ СПАРТАК ЦСКА 22.11.25 «Он стоял абсолютно пьяный и ругался матом. Провоцировал в прямом смысле слова. Когда ему сделали замечание, то он первый – подчеркиваю, первый начал размахивать руками. Начал кидаться на меня. Я же отбегал от него, чтобы не бить. Когда он второй раз попытался ударить человека, то уже остальные на него налетели. Бить его не хотели, а хотели передать стюардам и их же попросили вызвать полицию. Мне ответила девушка (стюард), что рации у них нет. Болельщика ЦСКА потом увели в стадионное помещение.»
23.11.2025
китайский городовой
РПЛ при случае, теперь может прокуратуру подменить
23.11.2025