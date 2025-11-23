РПЛ совместно со «Спартаком» выясняет обстоятельства произошедшей драки на дерби с ЦСКА

В пресс-службе РПЛ прокомментировали «СЭ» инцидент с дракой болельщиков после матча 16-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (1:0).

После игры в сети появилось видео, на котором фанаты красно-белых толпой избивают болельщика с шарфом ЦСКА.

«Российская Премьер-Лига совместно с футбольным клубом «Спартак» с использованием современных систем безопасности стадиона «Лукойл Арена» разбираются во всех обстоятельствах произошедшего инцидента, включая последовательность событий, предшествовавших конфликту между некоторыми болельщиками, и причины его возникновения.

Российская Премьер-Лига вместе с клубом готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам для установления всех участников происшествия для последующего принятия мер правового реагирования.

Мы считаем недопустимыми любые проявления насилия на стадионах и призываем болельщиков к уважительному отношению друг к другу. Стадион должен быть территорией развлечения и безопасного отдыха», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

По данным Baza, МВД начало проверку по факту избиения болельщика ЦСКА. «Спартаку» могут грозить санкции от РФС: клуб может получить денежный штраф и наказание в виде проведения одного или нескольких домашних матчей без зрителей.