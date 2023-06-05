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РПЛ

Сегодня, 22:33

РПЛ стала 20-й лигой Европы по посещаемости

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бундеслига стала самой посещаемой лигой Европы, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, посещаемость немецкой Бундеслиги в среднем составила 42992 человек, на втором месте — Английская премьер-лига (40444 человека), замкнула тройку испанская ла лига (29427 человека). Также в топ-5 попали: итальянская серия А (29331 человека) и французская Лига 1 (23746 человека).

Российская премьер-лига заняла 20-е место со средним показателем в 9426 человека немного уступив полькой Экстракласа (9449 человека) и бельгийской Жупилер-лиге (9797 человека).

Источник: https://metaratings.ru/news/rpl-stala-20-i-ligoi-evropy-po-poseshaemosti-ustupiv-chempionatam-danii-polshi-shvecii-i-shveicarii-256572/
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