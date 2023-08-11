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Сегодня, 20:10

РПЛ: турнирная таблица после матча «Урал» — «Спартак» (актуальное положение на 11 августа)

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Урал» возглавил турнирную таблицу чемпионата России-2023/24 после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 4-го тура РПЛ.

Теперь на счету екатеринбуржцев 10 очков в 4 матчах. После поражения от «Урала» «Спартак» с 9 очками в 3 матчах опустился с первой на третью строчку.

В четвертом туре «Урал» может опередить «Краснодар» (9 очков, 2-е место). «Быкам» предстоит встретиться с «Оренбургом». Матч пройдет в субботу, 12 августа и начнется в 17.30 по московскому времени.

Команда

И

В

Н

П

+/-

О

1

Урал

4

3

1

0

7-3

10

2

Краснодар

3

3

0

0

6-1

9

3

Спартак

4

3

0

1

11-7

9

4

Крылья Советов

3

2

1

0

10-5

7

5

ЦСКА

3

2

0

1

8-5

6

6

Зенит

3

1

1

1

5-4

4

7

Локомотив

3

1

1

1

7-7

4

8

Динамо

3

1

1

1

7-8

4

9

Ростов

3

1

1

1

4-7

4

10

Ахмат

3

1

0

2

5-6

3

11

Сочи

3

1

0

2

3-4

3

12

Балтика

3

1

0

2

3-5

3

13

Рубин

3

0

2

1

4-7

2

14

Оренбург

3

0

1

2

3-6

1

15

Пари НН

3

0

1

2

0-3

1

16

Факел

3

0

0

3

3-8

0

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ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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