Сегодня, 20:10
«Урал» возглавил турнирную таблицу чемпионата России-2023/24 после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 4-го тура РПЛ.
Теперь на счету екатеринбуржцев 10 очков в 4 матчах. После поражения от «Урала» «Спартак» с 9 очками в 3 матчах опустился с первой на третью строчку.
В четвертом туре «Урал» может опередить «Краснодар» (9 очков, 2-е место). «Быкам» предстоит встретиться с «Оренбургом». Матч пройдет в субботу, 12 августа и начнется в 17.30 по московскому времени.
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
+/-
|
О
|
1
|
Урал
|
4
|
3
|
1
|
0
|
7-3
|
10
|
2
|
Краснодар
|
3
|
3
|
0
|
0
|
6-1
|
9
|
3
|
Спартак
|
4
|
3
|
0
|
1
|
11-7
|
9
|
4
|
Крылья Советов
|
3
|
2
|
1
|
0
|
10-5
|
7
|
5
|
ЦСКА
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8-5
|
6
|
6
|
Зенит
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5-4
|
4
|
7
|
Локомотив
|
3
|
1
|
1
|
1
|
7-7
|
4
|
8
|
Динамо
|
3
|
1
|
1
|
1
|
7-8
|
4
|
9
|
Ростов
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4-7
|
4
|
10
|
Ахмат
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5-6
|
3
|
11
|
Сочи
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-4
|
3
|
12
|
Балтика
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-5
|
3
|
13
|
Рубин
|
3
|
0
|
2
|
1
|
4-7
|
2
|
14
|
Оренбург
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3-6
|
1
|
15
|
Пари НН
|
3
|
0
|
1
|
2
|
0-3
|
1
|
16
|
Факел
|
3
|
0
|
0
|
3
|
3-8
|
0