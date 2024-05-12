«Динамо» опережает «Зенит» на два очка: турнирная таблица РПЛ за два тура до конца сезона

В воскресенье, 12 мая завершился 28-й тур РПЛ.

«Зенит» проиграл ЦСКА (0:1), а «Динамо» обыграло «Балтику» (3:2) и благодаря этому вышло на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Бело-голубые набрали 53 очка и опережают команду из Санкт-Петербурга на 2 очка.

«Краснодар», уступивший «Спартаку» (0:1), занимает третью строчку с 50 очками.

В следующем, 29-м туре РПЛ «Динамо» сыграет дома против «Крылев Советов» 18 мая, в этот же день «Краснодар» встретится с «Сочи» на выезде. 19 мая «Зенит» проведет гостевой матч против «Ахмата».