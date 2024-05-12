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Сегодня, 21:25

«Динамо» опережает «Зенит» на два очка: турнирная таблица РПЛ за два тура до конца сезона

Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В воскресенье, 12 мая завершился 28-й тур РПЛ.

«Зенит» проиграл ЦСКА (0:1), а «Динамо» обыграло «Балтику» (3:2) и благодаря этому вышло на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Бело-голубые набрали 53 очка и опережают команду из Санкт-Петербурга на 2 очка.

«Краснодар», уступивший «Спартаку» (0:1), занимает третью строчку с 50 очками.

В следующем, 29-м туре РПЛ «Динамо» сыграет дома против «Крылев Советов» 18 мая, в этот же день «Краснодар» встретится с «Сочи» на выезде. 19 мая «Зенит» проведет гостевой матч против «Ахмата».

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; поздравляют Муми Нгамале с&nbsp;победным голом в&nbsp;ворота &laquo;Балтики&raquo;. «Динамо» уже заслужило чемпионство! «Зенит» и «Краснодар», что с вами?

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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