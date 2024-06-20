РПЛ уйдет на зимнюю паузу после матчей ЦСКА и «Рубина» 9 декабря

РПЛ на официальном сайте опубликовал полный календарь чемпионата России на сезон-2024/25. Согласно представленному расписанию, первая часть чемпионата начнется 19 июля и завершится 9 декабря. В заключительном, 18-м туре перед зимней паузой пройдут матчи «Зенит» — «Акрон», «Спартак» — «Пари НН», «Ростов» — «Крылья Советов», «Краснодар» — «Локомотив», «Динамо» — «Химки», «Ахмат» — «Оренбург», «Факел» — ЦСКА и «Динамо» (Махачкала) — «Рубин». Зимняя пауза в чемпионате России-2024/25 продлится до 28 февраля.