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Сегодня, 15:55

РПЛ — в топ-3 в мире по числу пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Швейцарская CIES Football Observatory составила рейтинг футбольных лиг мира по числу 11-метровых ударов, выполняемых в 75 различных чемпионатах и первенствах. Учтены пенальти, назначавшиеся в период с 1 января 2020 года по 1 апреля 2023 года.

Возглавляет рейтинг чемпионат Египта. В премьер-лиге этой страны пенальти назначается в среднем каждые 172 минуты (без учета добавленного времени). В среднем же в мире судьи указывают на «точку» раз в 271 минуту.

На втором месте идет чемпионат Саудовской Аравии (каждые 178 минут). Замыкает первую тройку РПЛ (каждые 187 минут). На четвертой позиции чемпионат Марокко (188 минуты), на пятой — ОАЭ (193 минуты).

Из пяти ведущих лиг Европы чаще других выполняют 11-метровые в Италии — каждые 235 минут. Это 19-й результат в мире.

Во всем мире в среднем реализуется 77,1 процента пенальти. В РПЛ — 77,3 процента.

Ранее РПЛ заняла 11-место в мире по числу дисциплинарных санкций и 9-е по удалениям.

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