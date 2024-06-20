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20 июня, 23:38

РПЛ возобновит сезон 28 февраля 2025 года

Алина Савинова
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РПЛ на официальном сайте опубликовал полный календарь чемпионата России на сезон-2024/25.

Согласно представленному расписанию, первая часть чемпионата начнется 19 июля и продлится до 9 декабря. Сезон возобновится после зимней паузы 28 февраля.

В 19-м туре РПЛ, который откроет вторую часть чемпионата, пройдут следующие матчи:

«Зенит» — ЦСКА;

«Спартак» — «Оренбург»;

«Ростов» — «Динамо»;

«Краснодар» — «Крылья Советов»;

«Ахмат» — «Рубин»;

«Пари НН» — «Акрон»;

«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»;

«Химки» — «Факел».

Источник: https://premierliga.ru/news/rfpl/news_30910.html
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