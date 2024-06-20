РПЛ возобновит сезон 28 февраля 2025 года

20 июня, 23:38
РПЛ на официальном сайте опубликовал полный календарь чемпионата России на сезон-2024/25.
Согласно представленному расписанию, первая часть чемпионата начнется 19 июля и продлится до 9 декабря. Сезон возобновится после зимней паузы 28 февраля.
В 19-м туре РПЛ, который откроет вторую часть чемпионата, пройдут следующие матчи:
«Зенит» — ЦСКА;
«Спартак» — «Оренбург»;
«Ростов» — «Динамо»;
«Краснодар» — «Крылья Советов»;
«Ахмат» — «Рубин»;
«Пари НН» — «Акрон»;
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»;
«Химки» — «Факел».