РПЛ: время начала и расписание матчей 16-го тура

Сегодня, 12:00
Вторая половина чемпионата России начнется в пятницу, 21 ноября. С 21 по 23 ноября будут сыграны матчи 16-го тура.
Расписание матчей 16-го тура РПЛ
21 ноября
18.30. «Акрон» — «Сочи»
22 ноября
14.00. «Оренбург» — «Балтика»
16.45. «Спартак» — ЦСКА
19.30. «Рубин» — «Ахмат»
23 ноября
13.00. «Крылья Советов» — «Ростов»
15.15. «Пари Нижний Новгород» — «Зенит»
17.30. «Динамо» — «Динамо» Махачкала
19.45. «Локомотив» — «Краснодар»
Время начала матчей — московское
Следить за основными событиями и результатами игр можно в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» также будет вести текстовые трансляции некоторых матчей.
После 15 туров таблицу возглавляет «Краснодар», набравший 33 очка. Столько же баллов набрал ЦСКА.