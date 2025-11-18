РПЛ: время начала и расписание матчей 16-го тура

Матчи 16-го тура чемпионата России пройдут с 21 по 23 ноября

Вторая половина чемпионата России начнется в пятницу, 21 ноября. С 21 по 23 ноября будут сыграны матчи 16-го тура.

Расписание матчей 16-го тура РПЛ

21 ноября

18.30. «Акрон» — «Сочи»

22 ноября

14.00. «Оренбург» — «Балтика»

16.45. «Спартак» — ЦСКА

19.30. «Рубин» — «Ахмат»

23 ноября

13.00. «Крылья Советов» — «Ростов»

15.15. «Пари Нижний Новгород» — «Зенит»

17.30. «Динамо» — «Динамо» Махачкала

19.45. «Локомотив» — «Краснодар»

Время начала матчей — московское

Следить за основными событиями и результатами игр можно в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» также будет вести текстовые трансляции некоторых матчей.

После 15 туров таблицу возглавляет «Краснодар», набравший 33 очка. Столько же баллов набрал ЦСКА.