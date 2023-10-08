РПЛ: все голы матчей 8 октября (видео)

В воскресенье, 8 октября завершился 11-й тур чемпионата России-2023/24.

В этот день состоялись 4 матча тура: «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:0), «Динамо» — «Факел» (0:0), «Ахмат» — «Рубин» (0:1), «Спартак» — ЦСКА (2:2).

Лидером РПЛ после 11 туров сезона-2023/24 является «Краснодар» с 27 очками. Вторыми идут «Крылья Советов» (21 очко), на третьей строчке — «Зенит» (20 очков).

Следующий, 12-й тур чемпионата России пройдет с 21 по 22 октября.

Расписание 12-го тура чемпионата России-2023/24:

21 октября. «Оренбург» — «Факел» (12:00), «Рубин» — ЦСКА (14:00), «Локомотив» — «Динамо» (16:30), «Балтика» — «Краснодар» (19:00).

22 октября. «Урал» — «Сочи» (12:00), «Спартак» — «Пари НН» (14:00), «Зенит» — «Крылья Советов» (16:30), «Ростов» — «Ахмат» (19:00).