РПЛ выделила 10 миллионов рублей на адресную помощь жителям Курской, Белгородской и Брянской областей

РПЛ объявила о запуске совместной с Красным Крестом и футбольными клубами лиги акции «Поможем вместе».

«РПЛ перечислила 10 миллионов рублей в Российский Красный Крест для адресной помощи жителям Курской, Белгородской и Брянской областей и призывает всех любителей футбола присоединиться к сбору средств. Помощь каждого чрезвычайно важна», — говорится в заявлении лиги.

Отмечается, что пожертвовать средства можно, наведя камеру смартфона на QR-код, который будет размещен в социальных сетях РПЛ, клубов лиги и во время трансляций матчей.

В рамках акции все команды в 6-м туре чемпионата России выйдут на предматчевое построение в специальных футболках с QR-кодом.