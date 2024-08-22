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Сегодня, 12:15

РПЛ выделила 10 миллионов рублей на адресную помощь жителям Курской, Белгородской и Брянской областей

Алина Савинова
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РПЛ объявила о запуске совместной с Красным Крестом и футбольными клубами лиги акции «Поможем вместе».

«РПЛ перечислила 10 миллионов рублей в Российский Красный Крест для адресной помощи жителям Курской, Белгородской и Брянской областей и призывает всех любителей футбола присоединиться к сбору средств. Помощь каждого чрезвычайно важна», — говорится в заявлении лиги.

Отмечается, что пожертвовать средства можно, наведя камеру смартфона на QR-код, который будет размещен в социальных сетях РПЛ, клубов лиги и во время трансляций матчей.

В рамках акции все команды в 6-м туре чемпионата России выйдут на предматчевое построение в специальных футболках с QR-кодом.

Источник: https://t.me/premierliga/24240
Футбол
РПЛ
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