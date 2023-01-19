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Российская премьер-лига (РПЛ) заняла 80-е место в рейтинге сильнейших лиг мира по итогам 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщает официальный сайт организации.
В обновленном рейтинге российская футбольная лига набрала 223 балла и оказалась ниже чемпионатов Замбии (79-е место; 239,25), Белоруссии (78-е; 242,5) и Нигерии (77-е; 247,5).
В прошлом году РПЛ заняла 36-е место и расположилась в рейтинге между чемпионатами Молдавии и Анголы.
Первую строчку в данном рейтинге заняла бразильская серии А (1181). Второе место занимает английская премьер-лига (1086), третье — испанская ла лига (967,5). Далее расположились немецкая бундеслига (921,5), итальянская серии А (866) и французская лига 1 (855) соответственно.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования