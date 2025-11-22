Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:31

«Рубин» победил «Ахмат» благодаря голу Даку

Руслан Минаев
Мирлинд Даку.
Фото ФК «Рубин»

«Рубин» дома обыграл «Ахмат» в матче 16-го тура чемпионата России — 1:0.

Гол на 75-й минуте забил Мирлинд Даку.

«Рубин» набрал 23 очка и поднялся на 7-е место в таблице РПЛ. В 17-м туре казанцы сыграют в гостях с «Зенитом» 30 ноября. Из-за перебора желтых карточек игру пропустит Даку.

«Ахмат» потерпел четвертое поражение подряд. Грозненцы с 16 очками занимают 11-е место в таблице чемпионата. Команда Станислава Черчесова в 17-м туре примет московское «Динамо» 30 ноября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:0
Ахмат
38

  • planet-satgate

    Черчес ничего даже сделать не может когда в команде игроки уровня второй лиги "Зона-Северо Восток" :laughing:

    22.11.2025

  • LemieuxMario

    четвертое подряд поражение полевого командира)))

    22.11.2025

  • Пан Юзеф

    Саламыч сдулся. Пора менять.

    22.11.2025

  • Секир-башка

    Поздравляю Казань и Рашида с победой.

    22.11.2025

  • Saiga-спринтер

    И на фиг не нужен ЦСКА альпийский фермер.

    22.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Дамингес был намного лучше.

    22.11.2025

  • SuperDennis

    Ваши победят, если не победят наши! Но матч, уверен на 100%, будет получше, чем это мусульманское дерби!

    22.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Мойзес профильный крайний хавбек. В обороне вынужден играть из-за игрового безрыбья состава ЦСКА,

    22.11.2025

  • Aleksejs

    Гений усатого Стаса в деле!:joy::joy::joy:

    22.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Даку треть игрового потенциала Рубина. Следующий матч пропустит и полностью восстановится от неприятного игрового момента.

    22.11.2025

  • maxbeast

    Вот не пойму, а за какую команду болеешь. Понятно, что не за Рубин и Зенит. Не за Локо и Краснодар. Точно не за Спартак. За кого???? Конь?

    22.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Саламыч красавчик, сдувается по полной программе.

    22.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Если Приветович так продолжит, то драка за него будет между Оренбургом, и НН.

    22.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Потому-то он и не сыграет следующую игру, ведь игра с Зенитом.

    22.11.2025

  • Олег Каноков

    Взаимно,брат!Шороху бы навёл,это да,его постоянно в атаку тянет,было бы интересно.)

    22.11.2025

  • bvp

    Стасян как никогда близок к провалу.

    22.11.2025

  • Valekka

    Салам,брат! Перевели бы Мойзеса в атаку,навёл бы шороху,был бы аналог Думбия.

    22.11.2025

  • инок

    Даку молодец, пожалуй лучший игрок в последней истории Рубина.)

    22.11.2025

  • seiko

    Усатик сдаёт ахмат, чтоб перебратьсч ы срамтак!!:rofl:

    22.11.2025

  • Valekka

    Ахмат ждёт перестройка зимой.Как бы ни расточал Стас похвалы Сторожуку,функционал у команды слабый.Если Ахмат реально хочет стать силой,то состав надо круто менять,как и психологию! Ноещё пару таких игр и Стасу укажут на дверь,думаю!!

    22.11.2025

  • Олег Каноков

    У вас есть,и не один,это у нас "хоть шаром покати".)

    22.11.2025

  • oleg ves

    зачем Спартаку этого физрука самодовольного?

    22.11.2025

  • Derbist

    Маматкулович обыграл Саламовича

    22.11.2025

  • JustТИХОНОВ

    Den, приветствую! Какие ожидания перед завтрашней встречей наших любимцев?

    22.11.2025

  • Николай

    Ну чего, где там адепты усов? Как был физруком там и остался

    22.11.2025

  • zg

    Всем бы его!)

    22.11.2025

  • Павел Верещагин

    После Евро кроме омерзения этот персонаж никаких других эмоций не вызывает...

    22.11.2025

  • Lars Berger

    Впечатление, что я посмотрел матч чемпионата Италии, т.е. - сплошная нудятина... Украшение - гол Даку. Мастерски забил... Жаль, что парень не сыграет следующую игру с "Зенитом". Казань, с заслуженной победой!.. "Ахмат", кроме бодания - ничем не запомнился... Черчесов, какие "Спартак" и "Динамо"?! С "Ахматом" работы - непочатый край!

    22.11.2025

  • sb1006

    Тяжёлая победа, но гол красивый, 3 очка в таблице. Идём дальше.

    22.11.2025

  • Diman_madridista

    Да-а, за Черчесова летом будет настоящая драка между Спартаком и Динамо. А если так продолжит - то и ЦСКА с Локомотивом могут поучаствовать, постараются урвать такого крутого тренера

    22.11.2025

  • ВОПРЕКИ

    Позорники продажные...Таджик казанский очень хочет выслужиться перед Газпромом ( видимо, глава республики попросил) и не доставлять, в следующем туре, проблем для "Зенита", которому во второе празднование 100-летия клуба, ну очень хочется чашку "золотую" добыть, чтобы не пришлось никчемного Семака нагонять. Вот и посоветовал Даку, после гола, заработать 4-й горчичник, чтобы Рахимову было чем оправдывать провал в Питере, перед болелами глупыми и бесхребетными, терпящими этого "великого" коуча, видимо, тоже, по команде руководства Татарстана. И, конечно, эту многоходовку казанскую и таджикскую, питерский РФС расследовать не будет - все в нынешнем футболе от Газпрома, по понятиям и корпоративным интересам. Осталось только ручным арбитрам сломать "быков" в матче с "Локо" и все на болотах будут счасливы. Ждем...с

    22.11.2025

  • NGE

    А ещё какой-то месяц назад всем казалось, что в России есть два прекрасных тренера = Карпин и Черчесов...))

    22.11.2025

  • SuperDennis

    Игра шла до гола, кто забьет, тот и выиграет. Так и случилось гол Даку на 75-й минуте был первым в створ за матч. Ахмат валится вниз по наклонной, Стасику в Спартак захотелось? Так его с такими результатами не возьмут!

    22.11.2025

  • JustТИХОНОВ

    Первый матч в туре, который обошёлся без сенсации

    22.11.2025

  • КирпичИнвест

    Запоминается последнее. Концовка спасла игру. Рубин с победой!

    22.11.2025

  • Олег Каноков

    Белой завистью завидую Рубину за наличие у них Даку,нам бы такого форварда.Здоровья ему,а Казань с победой.

    22.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    РПЛ
    ФК Ахмат
    ФК Рубин (Казань)
    Читайте также
    Дмитриев назвал Стармера и глав ЕС лидерами хаоса и поджигателями войны
    СМИ указали на удивление Украины и союзников скоростью продвижения плана США
    Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
    Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
    Моуринью раскритиковал футболистов «Бенфики» после победы в 1/16 финала Кубка Португалии
    Трамп назвал последствия отказа Киева от мирного урегулирования
    Популярное видео
    «Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    РПЛ, расписание и результаты 16-го тура: «Спартак» победил ЦСКА, «Локомотив» против «Краснодара» и другие матчи
    «Выберем стиль, который приносит очки. Я воспитан на футболе Романцева». Романов и Челестини — о победе «Спартака» над ЦСКА
    Кошмары для ЦСКА и первый российский гол «Спартака»: кадры дерби
    Романов — первый тренер «Спартака», победивший в дебютном матче с 2018 года. В последний раз с трех очков стартовал Кононов
    «Рубин» — «Ахмат»: Даку открыл счет, получил желтую карточку и пропустит матч с «Зенитом»
    «Молюсь, чтобы эта бригада нас больше не судила». ЦСКА и «Спартак» хором разносят арбитров в дерби
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя