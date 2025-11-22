«Рубин» победил «Ахмат» благодаря голу Даку

«Рубин» дома обыграл «Ахмат» в матче 16-го тура чемпионата России — 1:0. Гол на 75-й минуте забил Мирлинд Даку. «Рубин» набрал 23 очка и поднялся на 7-е место в таблице РПЛ. В 17-м туре казанцы сыграют в гостях с «Зенитом» 30 ноября. Из-за перебора желтых карточек игру пропустит Даку. «Ахмат» потерпел четвертое поражение подряд. Грозненцы с 16 очками занимают 11-е место в таблице чемпионата. Команда Станислава Черчесова в 17-м туре примет московское «Динамо» 30 ноября. Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

22 ноября, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)

planet-satgate Черчес ничего даже сделать не может когда в команде игроки уровня второй лиги "Зона-Северо Восток" :laughing: 22.11.2025

LemieuxMario четвертое подряд поражение полевого командира))) 22.11.2025

Пан Юзеф Саламыч сдулся. Пора менять. 22.11.2025

Секир-башка Поздравляю Казань и Рашида с победой. 22.11.2025

Saiga-спринтер И на фиг не нужен ЦСКА альпийский фермер. 22.11.2025

Saiga-спринтер Дамингес был намного лучше. 22.11.2025

SuperDennis Ваши победят, если не победят наши! Но матч, уверен на 100%, будет получше, чем это мусульманское дерби! 22.11.2025

Saiga-спринтер Мойзес профильный крайний хавбек. В обороне вынужден играть из-за игрового безрыбья состава ЦСКА, 22.11.2025

Aleksejs Гений усатого Стаса в деле!:joy::joy::joy: 22.11.2025

Saiga-спринтер Даку треть игрового потенциала Рубина. Следующий матч пропустит и полностью восстановится от неприятного игрового момента. 22.11.2025

maxbeast Вот не пойму, а за какую команду болеешь. Понятно, что не за Рубин и Зенит. Не за Локо и Краснодар. Точно не за Спартак. За кого???? Конь? 22.11.2025

Кариока_двойка. Саламыч красавчик, сдувается по полной программе. 22.11.2025

Кариока_двойка. Если Приветович так продолжит, то драка за него будет между Оренбургом, и НН. 22.11.2025

Кариока_двойка. Потому-то он и не сыграет следующую игру, ведь игра с Зенитом. 22.11.2025

Олег Каноков Взаимно,брат!Шороху бы навёл,это да,его постоянно в атаку тянет,было бы интересно.) 22.11.2025

bvp Стасян как никогда близок к провалу. 22.11.2025

Valekka Салам,брат! Перевели бы Мойзеса в атаку,навёл бы шороху,был бы аналог Думбия. 22.11.2025

инок Даку молодец, пожалуй лучший игрок в последней истории Рубина.) 22.11.2025

seiko Усатик сдаёт ахмат, чтоб перебратьсч ы срамтак!!:rofl: 22.11.2025

Valekka Ахмат ждёт перестройка зимой.Как бы ни расточал Стас похвалы Сторожуку,функционал у команды слабый.Если Ахмат реально хочет стать силой,то состав надо круто менять,как и психологию! Ноещё пару таких игр и Стасу укажут на дверь,думаю!! 22.11.2025

Олег Каноков У вас есть,и не один,это у нас "хоть шаром покати".) 22.11.2025

oleg ves зачем Спартаку этого физрука самодовольного? 22.11.2025

Derbist Маматкулович обыграл Саламовича 22.11.2025

JustТИХОНОВ Den, приветствую! Какие ожидания перед завтрашней встречей наших любимцев? 22.11.2025

Николай Ну чего, где там адепты усов? Как был физруком там и остался 22.11.2025

zg Всем бы его!) 22.11.2025

Павел Верещагин После Евро кроме омерзения этот персонаж никаких других эмоций не вызывает... 22.11.2025

Lars Berger Впечатление, что я посмотрел матч чемпионата Италии, т.е. - сплошная нудятина... Украшение - гол Даку. Мастерски забил... Жаль, что парень не сыграет следующую игру с "Зенитом". Казань, с заслуженной победой!.. "Ахмат", кроме бодания - ничем не запомнился... Черчесов, какие "Спартак" и "Динамо"?! С "Ахматом" работы - непочатый край! 22.11.2025

sb1006 Тяжёлая победа, но гол красивый, 3 очка в таблице. Идём дальше. 22.11.2025

Diman_madridista Да-а, за Черчесова летом будет настоящая драка между Спартаком и Динамо. А если так продолжит - то и ЦСКА с Локомотивом могут поучаствовать, постараются урвать такого крутого тренера 22.11.2025

ВОПРЕКИ Позорники продажные...Таджик казанский очень хочет выслужиться перед Газпромом ( видимо, глава республики попросил) и не доставлять, в следующем туре, проблем для "Зенита", которому во второе празднование 100-летия клуба, ну очень хочется чашку "золотую" добыть, чтобы не пришлось никчемного Семака нагонять. Вот и посоветовал Даку, после гола, заработать 4-й горчичник, чтобы Рахимову было чем оправдывать провал в Питере, перед болелами глупыми и бесхребетными, терпящими этого "великого" коуча, видимо, тоже, по команде руководства Татарстана. И, конечно, эту многоходовку казанскую и таджикскую, питерский РФС расследовать не будет - все в нынешнем футболе от Газпрома, по понятиям и корпоративным интересам. Осталось только ручным арбитрам сломать "быков" в матче с "Локо" и все на болотах будут счасливы. Ждем...с 22.11.2025

NGE А ещё какой-то месяц назад всем казалось, что в России есть два прекрасных тренера = Карпин и Черчесов...)) 22.11.2025

SuperDennis Игра шла до гола, кто забьет, тот и выиграет. Так и случилось гол Даку на 75-й минуте был первым в створ за матч. Ахмат валится вниз по наклонной, Стасику в Спартак захотелось? Так его с такими результатами не возьмут! 22.11.2025

JustТИХОНОВ Первый матч в туре, который обошёлся без сенсации 22.11.2025

КирпичИнвест Запоминается последнее. Концовка спасла игру. Рубин с победой! 22.11.2025