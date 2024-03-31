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31 марта, 18:29

«Рубин» обыграл «Ахмат» в домашнем матче

Алина Савинова
Футболисты «Рубина» радуются победе над «Ахматом».
Фото ФК «Рубин»
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«Рубин» дома победил «Ахмат» в матче 22-го тура чемпионата России — 2:1.

Счет на 13-й минуте встречи открыл Лазар Ранджелович. На 35-й минуте отличился Мирлинд Даку, удвоив преимущество казанской команды.

Во втором тайме полузащитник гостей Лечи Садулаева забил мяч в пустые ворота соперника, однако после видеопросмотра гол был отменен из-за офсайда. В добавленное время Лукас Ловат отыграл один мяч грозненской команды.

«Рубин» набрал 32 очка и на данный момент располагается на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» 20 баллов и 12-я позиция. В следующем туре казанцы сыграют против «Оренбурга», а грозненцы встретятся с «Локомотивом».

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
31 мар, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:1
Ахмат
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
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