«Рубин» обыграл «Ахмат» в домашнем матче

«Рубин» дома победил «Ахмат» в матче 22-го тура чемпионата России — 2:1.

Счет на 13-й минуте встречи открыл Лазар Ранджелович. На 35-й минуте отличился Мирлинд Даку, удвоив преимущество казанской команды.

Во втором тайме полузащитник гостей Лечи Садулаева забил мяч в пустые ворота соперника, однако после видеопросмотра гол был отменен из-за офсайда. В добавленное время Лукас Ловат отыграл один мяч грозненской команды.

«Рубин» набрал 32 очка и на данный момент располагается на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» 20 баллов и 12-я позиция. В следующем туре казанцы сыграют против «Оренбурга», а грозненцы встретятся с «Локомотивом».