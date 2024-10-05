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Сегодня, 18:00

«Рубин» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Рубин» встретится с «Ахматом» в 11-м туре чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Рубин» сыграет с «Ахматом» в 11-м туре чемпионата России в субботу, 5 октября. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Рубина» и «Ахмата» покажет канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка.

За основными событиями игры «Рубин» — «Ахмат» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ахмат

В 10 турах РПЛ-2024/25 «Рубин» набрал 12 очков, «Ахмат» — 6. В сезоне-2023/24 казанцы заняли восьмое место в чемпионате с 42 очками, грозненцы — 10-е место с 35.

ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)

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