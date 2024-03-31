Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:00

«Рубин» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Рубин» и «Ахмат» сыграют в матче 22-го тура РПЛ 31 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Ахмата» Бернард Бериша.
Бернард Бериша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Рубин» и «Ахмат» встретятся 31 марта в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани начнется в 16.30 по московскому времени.

Посмотреть бесплатно видеотрансляцию встречи «Рубин» — «Ахмат» можно будет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 16.15 мск. Игру также покажут по подписке всем зрителям телеканала «Матч Премьер» с 16.20.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Рубина» с «Ахматом» с помощью матч-центра «СЭ».

«Рубин» с главным тренером Рашидом Рахимовым с 29 очками находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России после 20 матчей. «Ахмат» с Мирославом Ромащенко располагается на 12-й строчке с 20 баллами после 20 игр в РПЛ.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
De Telegraaf: Промеса перевели в тюремный комплекс «Аль-Авир»
Виталий Минаков победил Оли Томпсона на турнире в Москве
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
РПЛ: «Спартак» и «Урал» сыграли вничью, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи 22-го тура
«Факел» и «Оренбург» сыграли вничью в РПЛ
«Факел» — «Оренбург»: судья Буланов застрял в центре поля — воронежцы забили гол
«Рубин» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ
Булыкин объяснил, почему «Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
«Краснодар» рано начали хоронить. Мусаев построил ярчайшую команду пять лет назад
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев объяснил причины неудач «Динамо» и «Зенита» в 22-м туре РПЛ

Песьяков: «Хотел бы я завершить карьеру в «Ростове»? Было бы шикарно, если фантазировать»