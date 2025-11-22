Видео
Премьер-лига (РПЛ).
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:34

«Рубин» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между «Рубином» и «Ахматом» в 16-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Рожков, Нижегородов, Вуячич, Тесленко, Арройо, Кузяев, Йочич, Шабанхаджай, Безруков, Даку.

Запасные: Ежов, Нигматуллин, Кабутов, Лобов, Васильев, Мукба, Иванов, Зотов, Апшацев, Чумич, Ходжа, Сиве.

«Ахмат»: Ульянов, Богосавац, Заре, Гандри, Тодорович, Ибишев, Гадио, Исмаэл Силва, Касинтура, Мелкадзе, Садулаев.

Запасные: Шелия, Гаибов, Сидоров, Уциев, Келиано, Якуев, Жемалетдинов, Гаджиев, Конате, Мансилья.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ахмат

