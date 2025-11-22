«Рубин» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Рубином» и «Ахматом» в 16-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Рожков, Нижегородов, Вуячич, Тесленко, Арройо, Кузяев, Йочич, Шабанхаджай, Безруков, Даку.

Запасные: Ежов, Нигматуллин, Кабутов, Лобов, Васильев, Мукба, Иванов, Зотов, Апшацев, Чумич, Ходжа, Сиве.

«Ахмат»: Ульянов, Богосавац, Заре, Гандри, Тодорович, Ибишев, Гадио, Исмаэл Силва, Касинтура, Мелкадзе, Садулаев.

Запасные: Шелия, Гаибов, Сидоров, Уциев, Келиано, Якуев, Жемалетдинов, Гаджиев, Конате, Мансилья.