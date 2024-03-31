«Рубин» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» — «Ахмат» в 22-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Казани. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Безруков, Иву, Вада, Ранджелович.

Запасные: Шамов, Янович, Мартынович, Рожков, Дрезгич, Иванов, Ломовицкий, Апшацев, Шабанхаджай, Йочич, Биелович.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Богосавац, Тодорович, Челикович, Гандри, Тимофеев, Олейников, Бериша, Садулаев, Ильин.

Запасные: Опарин, Магомедов, Уциев, Шатара, Ловат, Камилов, Швец, Ковачев, Камило, Конате.