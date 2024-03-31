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Сегодня, 15:16

«Рубин» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» — «Ахмат» в 22-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Казани. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Безруков, Иву, Вада, Ранджелович.

Запасные: Шамов, Янович, Мартынович, Рожков, Дрезгич, Иванов, Ломовицкий, Апшацев, Шабанхаджай, Йочич, Биелович.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Богосавац, Тодорович, Челикович, Гандри, Тимофеев, Олейников, Бериша, Садулаев, Ильин.

Запасные: Опарин, Магомедов, Уциев, Шатара, Ловат, Камилов, Швец, Ковачев, Камило, Конате.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
31 мар, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ахмат

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
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