Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 22:17

«Рубин» — «Ахмат»: Сухой исправил только одну из двух ошибок Абросимова. Не удален Шелия

Александр Бобров
Шеф-редактор
Telegram Дзен

На 78-й и 90+5-й минутах матча 11-го тура чемпионата России «Рубин» — «Ахмат» (2:0) судья Иван Абросимов совершил ошибки в ключевых эпизодах, но только в одном случае, в конце игры, их помогли исправить ВАР Алексей Сухой и АВАР Сергей Карасев.

На 78-й минуте, когда Мирлинд Даку мешал вратарю гостей Георгию Шелии ввести мяч, голкипер умышленно ударил казанского футболиста локтем. Рефери применил дисциплинарную санкцию только к Даку. Тот за неспортивное поведение получил четвертое предупреждение в турнире и пропустит матч с «Динамо». А вот Шелия избежал заслуженного наказания в виде удаления и, соответственно, дисквалификации.

Сухой, который не был отстранен за ошибку в игре 10-го тура «Краснодар» — «Зенит» (2:0), почему-то не вмешался в действия Абросимова и не предложил ему оценить инцидент с участием Шелии по видеозаписи.

А вот на 90+5-й минуте, когда Абросимов не увидел удар рукой казанца Егора Тесленко, Сухой вмешался. Это было 38-е вмешательство ВАР в 84 матчах чемпионата России-2024/25. 36 раз первоначальное решение изменялось. Еще в двух случаях Ян Бобровский и Егор Егоров оставили в силе первый вердикт. В итоге Абросимов изменил первоначальное решение и объявил о назначении пенальти в ворота «Рубина».

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:0
Ахмат

ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
Алексей Сухой

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
Экс-сотрудник ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян из компании
Канадского фигуриста Серенсена отстранили на шесть лет за сексуальное насилие
Российские военные рассказали о помощи жителям при освобождении Угледара
Гашек выступил против участия россиян в НХЛ накануне старта нового сезона
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Материалы сюжета РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
«Умяров — это компьютер, он просчитывает все». Тренеры «Спартака» и «Ростова» — о разгроме
Деменко — о безвыигрышной серии «Ростова»: «Есть проблемы, сейчас команда находится в психологической яме»
«Динамо» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Николсон после дубля в ворота «Ростова» заявил, что еще не достиг максимальной формы
Деменко — о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Совершенно не ожидал, что команда Карпина так рассыплется»
Полузащитник «Спартака» Мартинс считает, что Николсон заслужил свой дубль в матче с «Ростовом»
Сегодня
Вчера
Неделя