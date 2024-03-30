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30 марта, 16:30

«Рубин» — «Ахмат»: время начала и где смотреть матч РПЛ

«Рубин» сыграет с «Ахматом» в чемпионате России 31 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Семенов (ФК «Ахмат»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Рубин» встретится с «Ахматом» в рамках 22-го тура чемпионата России в воскресенье, 31 марта. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и начнется в 16.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Рубин» — «Ахмат» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Окко по платной подписке.

Команда Рашида Рахимова с 29-ю очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Грозненский клуб набрал 20 баллов и располагается на 12-й строчке чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
31 мар, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ахмат

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
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