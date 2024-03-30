«Рубин» встретится с «Ахматом» в рамках 22-го тура чемпионата России в воскресенье, 31 марта. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и начнется в 16.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Рубин» — «Ахмат» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Окко по платной подписке.

Команда Рашида Рахимова с 29-ю очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Грозненский клуб набрал 20 баллов и располагается на 12-й строчке чемпионата России.

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