Премьер-лига (РПЛ). Новости
Сегодня, 19:30

«Рубин» — «Ахмат»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Рубин» и «Ахмат» встретятся в матче 16-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Рубин» и «Ахмат» встретятся в матче 16-го тура чемпионата России в субботу, 22 ноября. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Рубин» — «Ахмат» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ахмат

В прямом эфире встречу казанцев и грозненцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Рубин» набрал 20 очков в 15 турах и находится на седьмом месте в РПЛ. «Ахмат» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы с 16 очками. В первом круге «Рубин» победил «Ахмат» со счетом 2:0.

